Gli incisori laser Creality Falcon sono in doppio sconto con un codice

Questo è un buon momento per entrare nel mondo dell’incisione e del taglio laser: grazie a una doppia promozione infatti è possibile acquistare una delle macchine della serie Creality Falcon approfittando di sconti che arrivano fino al 35% e applicare un ulteriore 10% inserendo un apposito codice nel carrello.

Di queste macchine abbiamo più volte parlato favorevolmente tra le nostre pagine perché tra quelle attualmente in circolazione sono tra le migliori dal punto di vista della precisione, della potenza e della semplicità d’uso.

Torniamo a parlarvene in occasione della sopracitata promozione, e lo facciamo cominciando da una distinzione, ovvero che tra le serie disponibili, Falcon A1 e Falcon2 Pro rappresentano due livelli distinti di esperienza: le prime sono per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia, le seconde per chi cerca invece strumenti professionali ad alte prestazioni.

Di questa serie fa parte il modello A1 10W, che offre un equilibrio tra prestazioni e accessibilità, permettendo di incidere materiali come legno, cuoio, carta, cartone e acrilico scuro. È ottimo per realizzare oggetti personalizzati, piccole decorazioni o regali creativi, come sottobicchieri incisi o etichette in pelle.

La versione A1 Pro 20W amplia queste possibilità: la maggiore potenza consente infatti di tagliare materiali più spessi e di lavorare su superfici più dure come pietra, vetro e ceramica. Con l’aggiunta del modulo laser a infrarossi da 2W, diventa possibile incidere anche su metalli come l’acciaio inossidabile e l’alluminio anodizzato, aprendo la strada anche a un utilizzo in ambito commerciale.

Per chi invece ha esigenze professionali è meglio orientarsi su questa serie, disponibile nelle versioni 40W e 60W, in quanto offre potenza elevata e precisione costante e quindi può garantire risultati di qualità anche su materiali densi e complessi.

Questi modelli sono pensati per laboratori artigianali e aziende che desiderano un incisore capace di affrontare un ampio spettro di lavorazioni: dal taglio di legno massello e acrilico spesso fino all’incisione di metalli, pietre e compositi. Parliamo di macchine veloci e stabili che permettono di ottimizzare i tempi e i costi di produzione, pur mantenendo standard professionali.

La promozione

Come dicevamo al momento è in corso una doppia promozione che permette di acquistare queste macchine in forte sconto.

Fino al 25 Novembre infatti tutti i modelli della serie base e della serie Pro sono scontati tra il 10% e il 35%, in più se si inserisce il codice ZFN10 in fase di acquisto si può ottenere un ulteriore sconto del 10% sul totale.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.