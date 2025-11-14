iPhone 16e come iPhone Air, vende poco ma avrà un erede

iPhone 16e come iPhone Air: poco gradito e poco venduto ma non per questo cancellato. Voci sullo scarso successo del telefono entry level arrivano, come molte altre, da oriente, in particolare da Fixed Focus Digital, una voce piuttosto attendibile viste alcune sue previsioni andate a segno.

Il leaker che per primo aveva anticipato proprio il nome iPhone 16e afferma che la domanda per il nuovo modello entry-level sarebbe molto bassa, più o meno paragonabile a quella di iPhone Air.

iPhone 16e erede dell’iPhone SE

L’iPhone 16e ha preso il posto della serie iPhone SE come proposta d’ingresso nel mondo Apple, indirizzata a utenti che arrivano da Android e non vogliono affrontare i prezzi dei modelli più costosi.

iPhone 16e offre ottime prestazioni ma ha un’identità compromessa da alcuni elementi che lo rendono non particolarmente appetibile. Due sono comuni, non a caso, a quelli che sono i principali limiti di iPhone Air: una fotocamera limitata dalla singola lente e un prezzo non adeguato all’offerta tecnica e alla concorrenza.

Del resto, anche iPhone SE ha avuto accoglienze molto tiepide nel corso delle sue varie generazioni, che sono state lasciate in commercio molto a lungo, invecchiando e diventando progressivamente meno appetibili senza che il loro prezzo fosse mai stato ritoccato, mentre gli iPhone progredivano di anno in anno.

iPhone 17e ci sarà

iPhone 16e, giunto in sostituzione di iPhone SE, ha fatto pensare — per il nome — che i tempi lunghi tra una generazione e l’altra non saranno più la regola. Nonostante le non entusiasmanti vendite, dovrebbe essere così.

Sempre secondo Fixed Focus Digital, l’iPhone 17e ci sarà e arriverà regolarmente la prossima primavera proprio come iPhone Air avrà una nuova versione nel 2018. Probabilmente avrà uno schermo con Dynamic Island, portandosi dietro alcune delle caratteristiche di iPhone 15, come la versione attuale si porta dietro il DNA di iPhone 14. Difficile dire se basteranno a rendere il nuovo modello più appetibile.

Al momento la sensazione è che se iPhone 17e avrà lo stesso rapporto tra costi e funzioni di iPhone 16e e resterà a una sola fotocamera, il suo destino rischia di non essere molto diverso da quello del modello attuale.