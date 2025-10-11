iOS 26, come visualizzare la storia di tutte le chiamate con un contatto

Una piccola ma utile novità di iOS 26 permette di accedere alla cronologia completa di tutte le chiamate effettuate con un determinato contatto, consentendo di conoscere qualsiasi conversazione in entrata, uscita o chiamate perse con/da quello specifico contatto.

La funzione in questione è utile, ad esempio per capire quando è stata l’ultima volta che abbiamo parlato con una determinata persona, la durata delle chiamate, con dati che possono risalire anche a molto tempo prima.

Come visualizzare la cronologia di tutte le chiamate fatte con un contatto

Per visualizzare la cronologia delle chiamate basta aprire l’app Telefono sull’iPhone, individuare il contatto desiderato nella sezione “Recenti”, da qui selezionare la “i” cerchiata e poi scegliere “cronologia chiamate”.

Come eliminare la cronologia delle chiamate

Come sempre, volendo è possibile eliminare la cronologia delle chiamate: basta aprire l’app Telefono, scorre il contatto verso sinistra e selezionare il cestino. Con questo gesto è anche possibile impostare un promemoria di richiamata (tra un’ora, stasera, domani, più tardi…).

Per eliminare più chiamate dalla cronologia basta selezionare l’icona “Modica”, scegliere “Seleziona”, tocca le chiamate che vogliamo eliminare, quindi il pulsante “Elimina”

Dall’app Telefono è possibile ottenere ulteriori dettagli sulla cronologia delle chiamate: basta selezionare “Filtra” (l’icona in alto a destra con le lineette), da qui con l sezione del layout “Classico” è possibile toccare Numeri sconosciuti”.

I dati visibili dipendono da quanto tempo il contatto è presente nelle chiamate recenti, da quanta memoria è disponibile sul dispositivo, elemento che permette di avere una panoramica anche di mesi. In tutti i casi i gestori potrebbero disporre di maggiori informazioni sulle chiamate eliminate o sulle cronologie di chiamate meno recenti.

