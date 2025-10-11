Facebook Twitter Youtube

Apple interessata a Prompt AI, specializzata in computer vision per telecamere di sicurezza

Apple è vicina alla conclusione di un accordo per l’acquisizione di dipendenti e tecnologie di computer vision di Prompt AI, startup specializzata in tecnologie AI per telecamere di sicurezza, oggi un elemento chiave nella protezione di abitazioni e realtà commerciali.

A riferirlo è CNBC spiegando che nel corso una riunione plenaria la direzione di Prompt ha comunicato di una transazione in sospeso, chiedendo per il momento ai dipendenti di non di fare riferimento a Apple.

Prompt è una startup fondata nel 2023 partendo da 5 milioni di dollari di finanziamenti ottenuti AIX e Abstract Ventures; tra i co-fondatori c’è il CEO Tete Xiao, noto ricercatore nel settore dell’AI che ha conseguito il dottorato in informatica presso l’Università di Berkeley, e il Presidente Trevor Darrell, che è stato uno dei fondatori del Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR) lab.

L’app di punta di Prompt si chiama Seemour, permette di gestire telecamere per la sicurezza domestica con avanzate funzionalità: è possibile individuare specifiche persone, animali domestici e altri ancora, oppure rilevare oggetti intorno all’abitazione e inviare segnalazioni e descrizioni testuali di attività inusuali, ed è anche in grado di rispondere a domande in merito a ciò che sta accadendo davanti alle telecamere.

Nel corso dell’incontro il CEO Xiao avrebbe spiegato ai dipendenti che, benché la tecnologia e le app di Prompt AI funzionano bene, non è così per il modello economico. L’azienda avrebbe decido di ritirare l’app Seemour e informare gli utenti che i loro dati saranno eliminati nel rispetto della privacy.

A cosa potrebbe servire l’acquisizione?

È evidente che l’acquisizione di Prompt permetterebbe a Apple di migliorare funzionalità legate all’app Casa e relative funzionalità di gestione di sistemi di allarme. Ricordiamo che nei mesi passati sono emersi diversi brevetti registrati dalla Casa di Cupertino nei quali si fa riferimento a tecnologie di intelligenza artificiale per sistemi di gestione della smart home e di  “HomePad”, un probabile hub avanzato per la gestione centralizzata della domotica. A giugno di quest’anno sono stati individuato anche riferimenti di Apple a “HomeOS“, il presunto sistema operativo di un dispositivo con display che dovrebbe permettere, tra le altre cose, di gestire casa (e sistemi di allarme) da remoto.

Apple sta lavorando a una telecamra per sicurezza smart - macitynet.it
Immagine di Apple

Ad agosto di quest’anno sono emerse nuove indiscrezioni sull’arrivo di una intera nuova gamma di dispositivi per la casa da parte di Apple; un dispositivo, indicato internamente con il nome in codice J450, oltre a fungere da telecamera di sorveglianza per la casa, in modo simile ad Amazon Ring, dovrebbe anche funzioni per individuare e riconoscere le persone per automatizzare diverse attività.

La piattaforma HomeKit di Apple supporta già la possibilità di monitorare più modelli di videocamere di sicurezza di terze parti, visualizzando o monitorare il video in diretta sui dispositivi Apple e anche su Apple TV, mentre si guarda qualcos’altro in modalità Picture in Picture. È anche possibile ricevere una notifica quando una videocamera del campanello rileva qualcuno davanti alla porta di casa e ricevere una notifica personale se HomeKit riconosce una persona dalla libreria di Foto.

