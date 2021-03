CS02, il drone pieghevole per iniziare a volare a soli 22 € con spedizione gratis

E’ tempo di tornare a volare con i droni all’aria aperta. Ecco subito in offerta il drone giusto per iniziare a divertirsi. Prende il nome di CS02, e presenta tutte le caratteristiche tipiche dei quadricotteri di fascia alta: videocamera HD e volo FPV. Costa appena 22,94 euro e si acquista a questo indirizzo.

CS02 è un piccolo drone ready to fly, a cui non manca davvero nulla. Incorpora una camera HD sul frontale, gode di funzione Tap-fly e di controllo tramite app, così come di una modalità di volo headless, che vi consentirà di pilotarlo in modo semplice, qualche che sia la direzione del muso in volo.

Come gli ultimi Mavic della DJI, offre bracci pieghevoli, quindi un design che gli consente di avere dimensioni davvero ridotte, facile da trasportare. Ancora, nonostante il prezzo davvero ridotto, gode di modalità di sensori che gli consentono di mantenere l’altitudine per un volo stabile.

Grazie alla predetta modalità headless, non sarà necessario regolare la posizione del velivolo prima del volo, potendo facilmente trovare la “strada del ritorno”, anche con un solo pulsante.

La fotocamera integrata per catturare le immagini dal cielo, è in grado di connettersi tramite WiFi allo smartphone, così da controllare il flusso video in diretta.

Tra le altre modalità di volo anche quelle waypoint, che consentiranno di volare semplicemente disegnando un percorso di volo sullo schermo, che verrà seguito automaticamente dal drone.

Fatto in plastica ABS, gode di una batteria da 600 mAh, che gli consentono circa 11-13 minuti di volo, a seconda dell’utilizzo e delle condizioni meteo, ricaricandosi in appena 40 minuti.

Il drone ha dimensioni di 15,2 x 15,2 x 3,5 cm da aperto, mentre diventa di soli 8,2 x 7,2 s 3,3 cm quando piegato.

Al momento CS02 si acquista a soli 22,94 euro direttamente da questo indirizzo con spedizione gratuita. Consigliato per accostarvi al mondo dei droni.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.