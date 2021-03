Vimar presenta lettori NFC e Tasche per il Bed&Breakfast Smart Wireless

Se dovete gestire un piccolo hotel o un bed and breakfast o semplicemente controllare accessi a servizi come piscine, spa o zone riservate di uffici e grandi abitazioni Vimar è in grado di fornirvi da oggi l’integrazione di due accessori per le serie civili Plana, Arké ed Eikon in grado di funzionare come complemento degli impianti smart Wireless con connettività Bluetooth.

Le tessere e gli oggetti NFC si possono programmare direttamente da Smartphone oppure da un lettore/scrittore CARD e si possono assegnare gli accessi alle singole camere. Si tratta dell’ultima offerta dell’azienda vicentina che conta 1.200 dipendenti di cui 1.000 nel nostro paese.





Se avete installato un impianto smart di tipo view Wireless potrete controllare lo stato della camera o del piccolo appartamento del Bed and Breakfast, il Log degli accessi, lo stato di apertura della porta.

Questi sono i limiti della soluzione di Vimar chiaramente dedicata a piccole installazioni.

Grazie all’integrazione con il nuovo termostato smart connesso e al controllo con sensore magnetico che può essere installato sulle finestre e, grazie al contatto sensore interno può funzionare anche come sensore di allagamento l’offerta di controllo dell’abitazione in uso o in affitto è totale.

La versione non connessa può gestire 110 dispositivi, 200 card per lettore e non ha bisogno di alcun tipo di supervisione.

Qui sotto vediamo l’intera offerta Smart Wirells di Vimar.

Vi ricordiamo che su Macitynet / Casaverdesmart stiamo recensendo tanti dei componenti della soluzione Wireless Smart di Vimar anche in combinazione con Amazon Alexa e Homekit.