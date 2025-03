Un solo cubo per alimentare e ricaricare ogni cosa a meno di 3 €

Pubblicità

Massimizzate l’operatività della presa Schuko della cucina o della camera d’hotel con il cubo attualmente in promozione. Si tratta di una ciabatta elettrica dalla particolarissima forma salvaspazio che, agganciandosi ad una sola presa Schuko, ne mette poi a disposizione tre, insieme a quattro prese USB per ricaricare altrettanti dispositivi elettronici senza dover usare gli alimentatori originali.

In pratica in un cubo di circa 7 centimetri per lato è contenuta tutta la componentistica che permette di sfruttare la rete elettrica per alimentare/ricaricare fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Tre come dicevamo li collegate appunto alle 3 prese Schuko che trovate incassate su tre dei lati del cubo. Possono essere elettrodomestici oppure semplici alimentatori.

Sulla facciata frontale trovate invece 3 porte USB-A e una presa USB-C dove potete collegare i cavetti di iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, smartphone e tablet Android o qualsiasi altro dispositivo che usa un cavetto dotato di questo ingresso.

C’è anche un pulsante On/Off per accendere e spegnere la ciabatta senza dover rimuovere i singoli cavi e quindi togliere o ridare corrente in un lampo a tutti i dispositivi collegati.

E ovviamente è dotato di tutta una serie di sistemi di protezione per prevenire danni ai dispositivi collegati in caso di sovratensione o sovraccarico.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 2,70 €. È disponibile in due varianti di colore: bianco oppure nero.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.