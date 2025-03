Samsung One UI 7, l’interfaccia per AI arriva il 7 aprile

Pubblicità

L’attesa nuova interfaccia Samsung One UI 7 sarà rilasciata a partire da 7 aprile per i dispositivi Galaxy delle generazioni precedenti: finora era infatti disponibile esclusivamente sui modelli Galaxy S25 (qui la recensione di macitynet)

Fin dal rilascio è considerata la versione più bella mai realizzata dal costruttore, anche se alcuni lamentano qualche problema sul fronte della facilità d’uso e nei dettagli di funzionamento migliorabili. Oltre al rinnovo grafico l’utente ottiene molte più possibilità di personalizzazione, inclusi i widget UI riprogettati, per la schermata di blocco e anche per la Now Bar con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’intero sistema e l’esperienza utente sono stati progettati intorno alle funzioni di Intelligenza Artificiale. Tra gli strumenti inclusi Writing Assist e Drawing Assist rispettivamente per elaborare e riassumere testi, il secondo invece per generare e modificare immagini e foto, a partire da un prompt, una immagine o anche un semplice schizzo tracciato approssimativamente a mano.

Oltre ad avere l’assistente Google Gemini sempre a portata di tasto per chiedere qualsiasi cosa con la voce, lo strumento Audio Eraser mette alla portata di tutti funzioni di modifica ed editing audio, anche avanzate, finora alla portata di professionisti e smanettoni.

Disponibilità e dispositivi supportati

Con l’inizio del rilascio di One UI 7 dal 7 aprile Samsung annuncia la disponibilità a partire dai dispositivi della serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Nelle settimane seguenti arriverà la disponibilità anche per altri smartphone e tablet Galaxy, inclusi S24 FE, i modelli della serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, la serie Galaxy Tab S10 e Galaxy Tab S9. Ricordiamo che grazie una furba webapp Samsung permette di provare One UI versione 7 persino su iPhone: i dettagli in questo articolo. Se volete saperne di più sull’ultimo arrivato Samsung il collegamento alla recensione Galaxy S25 è direttamente questo.