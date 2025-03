Audi licenzia, la famiglia Porsche valuta di ridurre le quote in VW

Pubblicità

La crescita impetuosa dell’auto elettrica Made in China contrasta con la crisi dell’auto tradizionale e sopratutto dei marchi storici in Europa: dopo Volkswagen, ora anche Audi annuncia che ridurrà 7.500 posti di lavoro da qui al 2029, mentre in Germania la famiglia Porsche starebbe valutando una riduzione della quota di controllo che possiede del gruppo Volkswagen.

Nel comunicato Audi non parla di licenziamenti ma di tagli che verranno effettuati perlopiù con uscite naturali e volontarie. Del totale 6.000 posti saranno eliminati entro il 2027, mentre i restanti 1.500 posti cesseranno nel 2029. Ricordiamo che alla fine del 2024 la capogruppo Volkswagen ha annunciato l’eliminazione di 35.000 posti di lavoro entro il 2030.

In entrambi i casi le trattative con i sindacati puntano a salvare alcuni stabilimenti, evitando ulteriori chiusure totali e, nel caso di Audi, di evitare altri licenziamenti fino al 2033. La pesante crisi dell’industria automobilistica tedesca è legata al rapido successo delle auto elettriche cinesi: fino a pochi anni fa la Cina era il mercato più redditizio sia per Audi che per Volkswagen.

Ma alle auto dei marchi tedeschi prima ambiti, sempre più cinesi passano all’acquisto di elettriche locali, tecnologicamente molto avanzate proposte a prezzi sensibilmente inferiori. La crisi, secondo alcuni osservatori la più grave mai affrontata dal comparto tedesco ed europeo, si manifesta anche sotto forma di indiscrezioni.

Sembra che la famiglia Porsche che detiene il 31,9% delle azioni e grazie a queste il 53% dei voti, stia valutando una riduzione delle quote, come segnala la Repubblica. Per il momento non ci sono conferme ma nemmeno smentite. Se la voce si trasformasse in notizia, sarebbe la conferma che anche la proprietà storica nutre dubbi sul futuro del gruppo fondato da Ferdinande Porsche quasi un secolo fa.

