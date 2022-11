Cuffie auricolari Bluetooth wireless con cancellazione del rumore a 40 € su Amazon

Corposo sconto del 30% sulle Dobuds ONE di Donner, un paio di cuffie auricolari Bluetooth wireless in-ear in offerta su Amazon con il 30% di sconto.

Dobuds ONE sono dotate di doppi driver ibridi capaci di restituire un suono ricco e delicato, mettendo in evidenza molte sfumature musicali.

Una delle funzionalità più interessanti è la presenza di un sistema attivo di cancellazione del rumore (ANC) capace di ridurre il disturbo di circa 30 dB fra le frequenze 80 Hz a 2 KHz, permettendo di godere della propria musica preferita senza la preoccupazione o il disagio di essere disturbati da ciò che accade intorno a voi.

La tecnologia di eliminazione del rumore è sfruttata anche per dare il massimo durante le chiamate grazie ai 4 microfoni incorporati, due dei quali dedicati all’elaborazione dei suoni ambientali, fra cui anche l’eventuale disturbo del vento.

Non può mancare la custodia dedicata con funzionalità di ricarica rapida via connettore USB Type-C che consente di ottenere fino a 2 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica.

In generale l’autonomia può arrivare fino a 8 ore con una singola ricarica e con ANC disattivato; la custodia offre fino a 3 cicli di ricarica completi, il che porta le Dobuds ONE ad un’autonomia complessiva che può arrivare fino a 32 ore.

Come anticipato, le Dobuds ONE sono caratterizzate da un design in-ear: nella confezione sono disponibili 5 diverse dimensioni di cuscinetti (XS, S, M, L e XL). Disponibili nei colori bianco, nero, blu e azzurro, le Dobuds ONE si acquistano a circa 40 euro cliccando su questo link diretto.

Per applicare lo sconto di 30 è necessario cliccare sull’apposito box “coupon” disponibile sulla pagina.