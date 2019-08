JBL Flip 5, lo speaker piccolo e potente rinnovato fuori e dentro

JBL presenta il nuovo Flip 5, l’ultima aggiunta alla linea di altoparlanti portatili JBL, adesso in numerose nuove colorazioni. Le differenze rispetto alle passate generazioni sono evidenti: più grande, più audace, e migliorato.

Lo speaker Bluetooth promette di offrire un suono cristallino, il tutto con un robusto corpo impermeabile, caratteristica che permette l’utilizzo della periferica anche a bordo piscina, senza la preoccupazione di bagnarlo: con certificazione IPX7 è pure in grado di sopportare una immersione di 30 minuti ad un profondità di 1 metro.

Flip 5 si presenta in una varietà di colori che passano da camo a rosso, anche se il rinnovamento riguarda soprattutto l’interno.

Il JBL Flip 5 presenta un rinnovato design acustico per alti nitidi e bassi profondi, anche grazie alla tecnologia PartyBoost, che permette di collegare insieme oltre 100 altoparlanti compatibili per creare una orchestra virtuale in grado di riprodurre la stessa traccia in contemporanea. Il design è impermeabile e compatto, può essere portato ovunque, dalla spiaggia ai picnic fuori porta, con l’altoparlante che offre un’autonomia di 12 ore in riproduzione.

Nell’ultima edizione dello speaker il package audio è stato rivisto, adottando ora una soluzione con un driver ellittico racetrack, in grado di riprodurre frequenze ancor più basse, ma mantenendo al contempo la capacità di alti bilanciati.

Il JBL Flip 5 è ora disponibile presso i principali rivenditori e sul sito JBLStore.it a 129 euro. Prima di ordinarlo l’utente potrà prendersi qualche minuto per scegliere una tra le tantissime colorazioni: Desert Sand, Mustard Yellow, Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green o Squad. Alcuni colori saranno disponibili a partire da ottobre.

Da notare che, rispetto a Flip 4, è sparito l’ingresso Jack e la connessione per la ricarica avviene attraverso una USB-C senza la necessità di uno sportellino in gomma di protezione: la ricarica con USB-C è più veloce rispetto al modello precedente.

Tra le specifiche: uscita da 20 W RMS, Bluetooth 4.2, Batteria da 4800 mAh che si ricarica in 2.5 Ore e peso di 540 grammi.

E’ già disponibile anche su Amazon al prezzo consigliato di 129 euro.