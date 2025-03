Il Dipartimento di Giustizia USA insiste, Google deve vendere Chrome

Pubblicità

La scorsa settimana Google ha esortato il governo USA a non chiedere lo scorporo dell’azienda ma l’appello a quanto pare non è servito. In un documento presentato in tribunale il Dipartimento di Giustizia ha ribadito quanto proposto a novembre, invitando ancora una volta Google a vendere il browser Chrome trovando un acquirente valido, riferisce il Washington Post, spiegando che BiG G non deve riprodurre una situazione monopolistica.

Google aveva in precedenza proposto di allentare gli accordi siglati con i produttori di smartphone a patto di far diventare Chrome il browser predefinito su vari dispositivi oppure beneficiare di una posizione dominante.

Ad agosto dello scorso anno il giudice federale Amit Mehta aveva condannato Google per monopolio, ed è probabile che Big G prolungherà le sue mosse fino a quando la Corte Suprema non sarà chiamata a decidere. Sulla decisione BiG G sperava su Donald Trump e il potere di quest’ultimo di sostituire la squadra del Dipartimento di Giustizia incaricata del caso.

Il DOJ ha chiesto anche lo stop dei pagamenti miliardari a Apple (attualmente Google versa oltre 20 miliardi l’anno nelle casse di Cupertino al fine di rimanere impostato come motore di ricerca di default), una pratica che secondo il DOJ soffoca la competizione e deve essere vietata immediatamente”.

Per quanto concerne Android, il Dipartimento di Giustizia ha riferito che Big G non dovrà più forzare i produttori all’uso di Google come motore di ricerca.

Kent Walker, Chief Legal Officer di Google, ha definito le richieste del DOJ “radicali, senza precedenti e pericolose”; e ancora: “Questa proposta non riguarda solo Google: è un attacco all’intero settore tecnologico”. “Separare Chrome da Google non migliorerà la concorrenza, ma comprometterà la sicurezza online e rallenterà l’innovazione”.

È stato calcolato che Chrome potrebbe valere dai 15 ai a 20 miliardi, tenendo conto che vanta 3 miliardi di utenti attivi al mese.