Meliconi HP Digital Plus, le cuffie per TV che liberano dai cavi

Le cuffie wireless per televisori HP Digital Plus di Meliconi sono la soluzione per chi desidera audio TV di qualità e una grande versatilità, senza l’ingombro dei cavi. Con 3 ingressi audio, una batteria a lunga durata e un design confortevole, queste cuffie sono consigliate per gli utenti che preferiscono audio stereo, senza tecnologia ed effetti surround, a prezzo abbordabile.

Le cuffie in questione sono senza fili, sono compatibili con tutte le TV e sono dotate di tre ingressi audio per ogni esigenza: ottico digitale, coassiale digitale e analogico. La base di ricarica dal minimo ingombro permette di riporre l’accessorio dopo l’uso; il produttore riferisce che è possibile usarle per circa 8 ore di uso continuato a volume medio grazie alla batteria a polimeri di litio.

Sono indicate come “leggere, confortevoli” e vantano un eccellente isolamento acustico per quanto riguarda i rumori d’ambiente. La portata massima di segnale è di 100 metri in campo aperto. La base d’appoggio permette non solo di riporre le cuffie dopo l’uso, ma anche di ricaricarle, in modo che siano sempre pronte per l’utilizzo successivo.

Tre canali di trasmissione, padiglioni ergonomici e confortevoli

Si collegano in modo facile e rapido con televisori, lettori DVD e Blu-ray così come altre fonti audio analogiche e digitali. Nella confezione sono inclusi il cavo audio aux con jack stereo analogico e anche un cavo audio toslink per audio ottico digitale.

I tre canali di trasmissione disponibili e selezionabili dal retro della base trasmittente consentono di evitare eventuali interferenze. A detta del produttore l’archetto regolabile garantisce un posizionamento ideale; i padiglioni delle cuffie sono indicati come ergonomici e confortevoli e in grado di adattarsi alla forma dell’orecchio.

Il prezzo di listino è di 112,00 euro ma su Amazon nel momento in cui scriviamo è possibile acquistarle al prezzo scontato di 77,15 euro.

