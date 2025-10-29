Le auto comunicano con CAR2X installata in oltre due milioni di Volkswagen

La connettività può rendere la guida di un’auto più sicura, più comoda e più efficiente: la produzione di oltre due milioni di Volkswagen dotate di tecnologia Car2X in Europa è indicata dalla società come un passo importante verso la riduzione degli incidenti stradali.

I veicoli collegati tramite Car2X utilizzano il principio dell’intelligenza locale di sciame e possono comunicare in tempo reale sia tra loro, che con l’infrastruttura di traffico locale. In situazioni critiche, il sistema di allerta per i pericoli del traffico può visualizzare un messaggio di avviso nella strumentazione digitale.

Il sistema è disponibile in numerosi modelli Volkswagen. La comunicazione diretta tra i veicoli e l’infrastruttura può avvenire in millisecondi, senza la necessità di copertura della rete mobile. L’aumento della densità delle informazioni consente di ricevere avvisi e reazioni tempestive in situazioni in cui la trasmissione rapida è importante, ad esempio in caso di frenata di emergenza, di una coda che si avvicina rapidamente o di presenza di veicoli di emergenza.

Anche la connettività con l’infrastruttura circostante sta diventando sempre più importante: ad esempio, le unità stradali intelligenti possono inviare messaggi di avvertimento specifici ai veicoli su vari eventi del traffico, come conducenti contromano e ingorghi, persone, animali e oggetti sulla strada, nonché su eventi meteorologici insoliti.

Infrastrutture di traffico intelligente

In tutta Europa, si stanno facendo crescenti investimenti in apparecchiature Car2X per le infrastrutture stradali. Ad esempio, Autobahn GmbH in Germania ha già equipaggiato oltre 1.000 rimorchi per lavori stradali con la tecnologia Car2X. In Austria, le unità stradali sono ora presenti in tutta la rete autostradale. Paesi come l’Italia, la Spagna, la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Slovenia hanno già installato un gran numero di unità stradali e attrezzato veicoli di emergenza e speciali.

Inoltre, i servizi di soccorso utilizzano la tecnologia per condividere informazioni con gli utenti della strada abilitati a Car2X entro un raggio d’azione fino a 800 metri. Gli operatori stradali e i servizi di soccorso la considerano una pietra miliare nella prevenzione degli incidenti e nella sicurezza del loro personale sulle strade.

Ad esempio, se un veicolo dei Vigili del Fuoco è dotato di Car2X, gli altri utenti della strada compatibili possono vedere da quale direzione si sta avvicinando il veicolo dei servizi di emergenza tramite un avviso corrispondente. Se necessario, è possibile ridurre anche il volume del sistema di infotainment nell’auto che riceve l’avviso.

Sistemi di assistenza migliori

La tecnologia Car2X apre nuove possibilità per sistemi di assistenza innovativi, progettati per rendere in futuro la guida ancora più comoda ed efficiente. Già oggi Car2X funziona come un sensore virtuale che integra i sensori di bordo del veicolo e può supportare i sistemi di assistenza alla guida presenti nel veicolo. Dopo aver ricevuto le informazioni corrispondenti, il Travel Assist con ACC può ridurre la velocità del veicolo entro i limiti del sistema anche se, ad esempio, la fine di una coda non è ancora visibile.

Per i cambi di corsia assistiti in autostrada, le informazioni Car2X possono essere utilizzate per controllare l’accelerazione in modo più preciso. In futuro, anche biciclette, motociclette e altri utenti della strada come camion e autobus potrebbero essere collegati in rete. La comunicazione diretta Car2X nei modelli Volkswagen si basa sullo standard Wi-Fi p. Con l’aiuto di questa tecnologia, i veicoli possono scambiarsi avvisi, dati di localizzazione e altre informazioni in tempo reale entro un raggio massimo di 800 m.

Il processo di scambio delle notifiche è aperto e standardizzato e consente la comunicazione tra i diversi costruttori. Per proteggere la privacy, le notifiche sono rese anonime. L’utente principale deve attivare Car2X nel sistema di infotainment. La trasmissione di informazioni è gratuita, in quanto non avviene tramite la rete mobile. Il sistema di assistenza all’allerta stradale con tecnologia Car2X è attualmente disponibile nei modelli Volkswagen Golf, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7.

