Cyber Monday eBay: con un codice sconto prezzi ai minimi per iPad Air, Apple Watch e iPhone

Questa mattina ha colto tutti di sorpresa e ha fatto molto rumore la disponibilità di un codice che su eBay è arrivato a scontare fino a 50 euro per una spesa superiore ai 400 euro. Il codice (PITCYBER2020) era valido anche per diversi prodotti Apple presso alcuni importanti rivenditori che nel negozio on line sono considerati tra i migliori. Attualmente diversi prodotti sono andati esauriti, ma restano ancora disponibili alcuni dispositivi in forte sconto.

I più allettanti soni sicuramente gli iPhone 12 mini che costa 779,99 euro in vari colori e nel taglio da 64GB; in offerta sono rimasti anche degli Apple Watch e degli iPad Air di nuova generazione (549 euro) e degli iPad di ottava generazione (294 euro). Per questi ultimi due prodotti abbiamo riscontrato alcuni problemi nell’aggiunta al carrello. Potrebbe trattarsi di un problema temporaneo.

Il codice non è ovviamente valido solo con i prodotti Apple. Funziona con una lunga serie di prodotti che trovate a partire da questi link. Lo sconto è di 50 euro per ogni spesa sopra i 400 euro, di 25 euro per la spese da 150 a 399 euro e di 10 euro per ogni spesa da 50 a 149 euro.

Il codice scade alle 23.59 di oggi, 30 novembre