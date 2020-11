La piattaforma IKEA per la casa smart supporta adesso le scene

IKEA sta colmando un’importante lacuna nel suo sistema dedicato alla casa intelligente, che fino ad oggi impediva ala piattaforma di poter usufruire delle scene. Ed infatti, fino ad oggi il sistema IKEa non permetteva di regolare diversi dispositivi smart al verificarsi di una determinata azione.

Come riporta anche The Verge IKEA sta aggiungendo il supporto delle scene al suo sistema Home Smart, tramite un aggiornamento del firmware numero 1.12.31 ai suoi gateway Tradfri. In questo modo sarà molto più facile controllare più dispositivi contemporaneamente senza dover fare affidamento su piattaforme di altre società. Ad esempio, l’utente potrà abbassare rapidamente le luci e silenziare gli altoparlanti Symfonisk non appena ci si prepara per andare a letto.

L’aggiornamento sfrutta anche i pulsanti di scelta rapida di IKEA , che disponibili a meno di 10 dollari ciascuno. Come ci si aspetterebbe, questo eviterà di dover prendere lo smartphone, o usufruire di un comando vocale: ad esempio, si potrà semplicemente premere un pulsante per aprire le tende Fyrtur al mattino e avviare una scena complessa.

IKEA ha mostrato per la prima volta le scene in anteprima e i pulsanti di scelta rapida circa un anno fa. L’attesa non è del tutto sorprendente, considerando i ritardi dovuti alla pandemia. Tuttavia, l’arrivo, seppur tardivo di questa funzionalità, è un chiaro segnale di affidabilità: l’utente sa IKEA non sembra voler mollare, e anche se alle volte in ritardo, rilascia le feature promesse.

In questo tutorial Macitynet spiega come creare una striscia LED dimmerabile con alimentatore IKEA, il tutto gestibile con la voce e che funziona con Apple HomeKit, Alexa e Google. Per tutte le notizie sulla domotica IKEA vi rimandiamo a questa sezione di Macitynet.