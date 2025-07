Da Anker batteria Magsafe Ultrasottile e una con cavo da 70 cm

Anker, uno dei marchi più affidabili nel panorama degli accessori tecnologici, ha appena ampliato la sua apprezzata linea Nano con tre nuovi prodotti: due power bank e una stazione di ricarica multifunzione.

Si tratta di dispositivi compatti ma come sempre per quel che riguarda Anker, pensati per un pubblico che chiede praticità, velocità di ricarica e anche un pizzico di eleganza nel design.

Un power bank da 10.000 mAh con cavo

Il primo prodotto di cui prendere nota è la Nano Power Bank da 10.000 mAh, pensata per chi vuole una ricarica veloce ma senza rinunciare alla portabilità. È grande poco più di un pacchetto di carte da gioco, e integra un cavo USB-C retrattile lungo oltre 70 centimetri, ideale per collegare smartphone o tablet anche a distanza.

Con una potenza massima di 45W, è in grado di ricaricare velocemente anche i dispositivi più esigenti, e il piccolo display digitale informa sullo stato della batteria e sulla potenza in uscita. Ha due porte (una USB-C e una USB-A) e supporta anche la ricarica passante, cioè può caricare se stesso e altri dispositivi contemporaneamente.

Il più sottile di tutti: MagGo per iPhone

Il secondo accessorio, pensato in particolare per chi usa un iPhone, è il Nano Power Bank MagGo da 5.000 mAh. È sottilissimo (appena 8,6 mm) e ha un attacco magnetico compatibile con MagSafe, che si aggancia direttamente al retro dell’iPhone 12, 13, 14 o 15.

Supporta la nuova ricarica wireless Qi2 da 15W, simile per velocità alla MagSafe ufficiale di Apple, e ha anche una porta USB-C per la ricarica cablata. Un sensore interno controlla la temperatura e interrompe la carica se il rivestimento supera i 38°C, per evitare surriscaldamenti durante l’uso.

Qui però la caratteristica essenziale da segnalare è lo spessore, ridottissimo. Probabilmente il più basso di tutti i poverbank magnetici oggi in commercio con questa capacità.

La stazione di ricarica che elimina i grovigli

Anker ha poi annunciato Nano Charging Station (7-in-1, 100W). Si tratta d un accessorio a scrivani che offre tre porte USB-C, una porta USB-A e ben tre prese di corrente tradizionali, tutto in un unico blocco compatto. Ma la vera chicca sono i due cavi USB-C retrattili integrati, che scorrono dentro il corpo della stazione per evitare il caos di fili sulla scrivania o in valigia.

Il display frontale mostra in tempo reale la potenza erogata da ciascuna porta, e il sistema include protezione da sovratensioni e controllo della temperatura. Secondo Anker, può ricaricare un MacBook Pro da 16 pollici al 50% in appena 35 minuti.

Questo accessorio, come altri prodotti da Anker che integrano prese elettriche potrebbe non arrivare sul nostro mercato.

Disponibilità e prezzi

Tutti e tre i nuovi prodotti sono già disponibili sul sito ufficiale di Anker ma anche Amazon:

La Nano Charging Station (7-in-1, 100W) non appare disponibile per il nostro mercato.