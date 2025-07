Disponibile Safari 26 beta per macOS Sequoia e macOS Sonoma

Apple ha rilasciato Safari 26 beta per permettere agli utenti di macOS 15 Sequoia e macOS 14 Sonoma di scaricare e testare in anteprima la futura versione del browser.

Safari 26 (si scarica da qui, serve un account) integra il supporto per le immagini HDR, icone SVG, funzionalità aggiuntive per proteggere l’utente da tracciamenti indesiderati, nuove funzionalità per impedire il fingerprinting (permettere alle terze parti di vedere solo una versione semplificata della configurazione di sistema, in modo che il proprio dispositivo appaia identico agli altri e sia più difficile da identificare in modo univoco. misure di sicurezza avanzate che si applicano di default a tutta la navigazione.)

Supporta WebGPU (API di basso livello per la grafica web che permette di velocizzare la gestione di grafiche complesse) e molto altro ancora (l’elenco completo delle novità è qui).

A detta di Apple, rispetto a Chrome, Safari è il 50% più veloce nel caricare i siti web visitati spessoe offre fino a quattro ore di autonomia in più per lo streaming di video.

Gli utenti della beta di iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26 o macOS Tahoe hanno già a disposizione Safari 26, integrato di serie con le ultime versioni dei vari sistemi operativi.