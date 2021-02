Da Benjamins i Tamponi Rapidi Covid che potete acquistare direttamente

I Tamponi Rapidi come ben sappiamo non sostituiscono del tutto i tamponi molecolari ma possono essere utili per un rapido screening ad uso personale o per aziende e attività che vogliono verificare in pochissimi minuti positività e negatività al COVID per poi rimandare eventualmente al tampone più complesso che richiede normalmente due giorni di PCR per produrre risultati.

Il tampone rapido è anche più semplice da rilevare ed è possibile con le opportune precauzioni eseuguirlo per proprio conto sempre contando su prodotti certificati e di qualità.

Per evitare risultati errati è importantissimo utilizzare tamponi rapidi prodotti da farmaceutiche riconosciute e non affidarsi a prodotti di dubbia provenienza quindi di dubbia affidabilità che si trovano nel mercato.

Per questo Benjamins, segnalato già su questo sito per le sue mascherine chirurgiche e FFP2 vende online ormai da diverse settimane i Tamponi rapidi prodotti dalla casa farmaceutica francese Toda Pharma, certificati CE e certificati dal ministero della sanità.

Toda Pharma è una tra le più grandi case farmaceutiche francesi specializzata in test medici rapidi per svariati utilizzi come rilevamento di gravidanza, HIV e patologie che vengono utilizzati da ospedali, laboratori, polizia, carceri e altre istituzioni. I test vengono acquistati da farmacie, aziende e da utenti finali che lo mettono a disposizione da subito al proprio medico.

I test si eseguono da un tampone nasale, faringeo o direttamente nella saliva, una procedura che semplifica di molto il prelievo dei campioni: Il muco e la saliva prelevati vengono mischiati ad una soluzione che evidenzia eventuali virus, libera le proteine virali e ne favorisce il passaggio su una striscia, sulla quale si trovano anticorpi specifici in grado di legarsi al patogeno.

Se gli antigeni virali sono presenti, gli anticorpi li trovano e vi si legano e il test risulterà positivo nel gito di 15 min.

Se non sono presenti, o sono presenti in quantità troppo basse, il test risulterà negativo.

Dettagli dei tamponi disponibili presso Benjamins

CONTENUTO CONFEZIONE:

Il kit da 2 pezzi di tampone rapido Covid-19 contiene:

– 2 provette di reazione contenenti il reagente di estrazione

– 2 tamponi sterili sottili

– 1 manuale d’uso in lingua italiana

– 2 bustine di alluminio sterili contenenti la cassetta (card) del test rapido antigenico Covid 19.

– 1 Busta in pluriball per assicurre un trasporto sicuro senza recare danni al contenuto

CONSERVAZIONE:

Le buste devono essere conservate tra 2°C – 30°C.

RACCOLTA CAMPIONE:

Tampone nasofaringeo:

1. Rimuovere il tampone dalla sua confezione.

2. Inserire il tampone nella narice parallelamente al palato ruotandolo contro la parete nasale.

3. Processare il tampone rapido Covid 19 il prima possibile dopo aver raccolto il campione.

Tampone orofaringeo:

1. Rimuovere il tampone dalla sua confezione.

2. Inserire il tampone nella gola dalla bocco, centrando la parte rossa della parete della gola e delle tonsille mascellari e strofinare moderatamente le tonsille bilaterali e la parete della gola. Rimuovere il tampone evitando di toccare la lingua.

3. Processare il tampone rapido antigenico il prima possibile dopo aver raccolto il campione.

PRO CONTRO il tampone rapido

+ Affidabilità: Il tampone rapido Covid-19 antigenico garantisce una precisione del 98,4%, la più alta garantita dei prodotti presenti nel marcato

+ Velocità: il risultato appare in soli 15 minuti.

+ Semplicità di utilizzo: incluso un pratico foglio illustrativo con immagini del processo di acquisizione del campione da analizzare step by step.

+ Made in Europe: garanzia di qualità ed efficacia.

+ Risultati facilmente leggibili: Il test apparirà con delle linee molto chiare e marcate e non genererà alcun dubbio interpretativo del risultato del test rapido antigenico.

– Non sostituisce il tampone molecolare.

I tamponi rapdi sono disponibili KIT da:

2 pezzi a 65 Euro

5 pezzi a 149,99 Euro

20 pezzi a 599,99 Euro

