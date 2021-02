Prezzi TV LG 2021: quanto costeranno i QNED MiniLED, gli LCD e gli OLED

LG annuncia in via ufficiale i prezzi dei prossimi TV LCD “QNED”, che avranno un listino di partenza da 2500 Euro per il modello 4K da 65 pollici, quasi lo stesso prezzo di un TV OLED 2021 da 65 pollici. Un modello 8K da 65 pollici costerà il doppio. Ecco anche i prezzi dei modelli OLED di LG per questo 2021.

LG commercializzerà i suoi televisori LCD QNED per il 2021, abbreviazione di “Quantum Nanocell miniLED”, come riportato alla società. Come i “TV QLED” di Samsung, i “TV QNED” di LG sono televisori LCD convenzionali, ma che presentano un’unità di retroilluminazione più avanzata.

LG Germany è stata la prima filiale ad annunciare i dettagli sui prezzi per il 2021, che dovrebbero essere gli stessi per tutto il mercato europeo.

I prezzi partiranno da 2500 Euro per il modello 4K da 65 pollici (QNED91, noto anche come QNED90); 200 Euro in meno rispetto al TV OLED B1 da 65 pollici di LG.

Un modello 4K da 75 pollici costerà 4600 Euro, ovvero 400 Euro in meno di un LG B1 OLED da 77 pollici, mentre un modello 4K da 86 pollici ha un prezzo di 7000 Euro, o 1000 Euro in meno dell’LG C1 OLED da 83 pollici .

I televisori LCD 8K “QNED” saranno significativamente più costosi, e avranno un listino di partenza di 5000 Euro per un modello da 65 pollici. Ovviamente, è ancora un prezzo inferiore a quello di un 8K OLED, che rimarrà proibitivamente costoso nel 2021.

Prima di passare alla tabella con tutti i prezzi, ricordiamo che l’azienda ha anche una gamma completa di nuovi televisori LCD di fascia media per il 2021, senza retroilluminazione a LED avanzata. Trovate i prezzi di questi ultimi inclusi nella tabella sottostante, realizzata da flatpanels.

LG OLED 2021

Per quanto riguarda le TV OLED LG previste per questo 2021, il primo TV OLED da 83 pollici di LG costerà 8000 Euro e arriverà quest’estate. LG G1 con il pannello OLED più luminoso partirà, invece, da 2400 Euro..

Ancora una volta nel 2021, LG Germany è la prima divisione regionale ad annunciare i dettagli sui prezzi. I modelli G1 saranno i primi televisori dell’azienda con il pannello “OLED evo” più luminoso. I prezzi partono da 2400 Euro per uno schermo da 55 pollici e verrà lanciato ad aprile.

Il primo TV OLED da 83 pollici di LG, nella gamma C1, costerà 8.000 Euro e sarà disponibile a giugno, ma la buona notizia è che il C1 da 77 pollici scenderà a 5.300 Euro (il prezzo di partenza era 7.000 Euro l’anno scorso per CX) . Un televisore OLED da 77 pollici meno costoso sarà disponibile nella gamma B1, a 5.000 Euro. Prima di lasciarvi con la tabella dei prezzi (poco sopra), ricordiamo che LG B1 e LG C1 saranno disponibili ad aprile (tranne il C1 da 83 pollici). Non abbiamo ancora i prezzi per le serie OLED meno prestazionali A1 ma vi aggiorneremo appena si renderano disponibili.

Tutte le informazioni e i dettagli sui nuovi TV LG li trovate nella sezione di Macitynet dedicata al produttore sudcoreano.