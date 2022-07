Da GOOYIYO il mini drone che vi farà divertire a soli 26 euro

Il gioco dell’estate preferito dai vostri figli potrebbe essere il mini drone presentato da GOOYIYO. Solo 26 euro per divertirvi in totale sicurezza e iniziare ad affacciarvi nel mondo dei droni. In offerta lampo si acquista direttamente a questo indirizzo, con una particolare versione con stand per smartphone.

Il drone in questione davvero microscopico, potendo stare comodamente nel palmo di una mano. Non per questo rinuncia a caratteristiche d’eccezione, come la presenza del modulo WiFi che, combinato con la camera a bordo, permette di vedere le immagini riprese dall’alto direttamente sullo schermo del vostro smartphone.

Fatto in ABS, risulta leggerissimo, e ha dimensioni di 7 x 7 centimetri, con uno spessore massimo inferiore ai 3 centimetri. Propone un radiocomando incluso a 4 canali, totalmente nero, come il drone. Vola con il supporto di una batteria da 3.7V da 200 mAh, che si ricarica in appena 20 minuti e che offre un tempo di volo soddisfacente, di circa 6 minuti. Il radiocomando, invece, è alimentato da tre classiche batteria AAA, facilmente reperibili in casa.

Il drone può spostarsi nell’arco di 30 metri dal radiocomando, trattandosi di un giocattolo che per lo più consigliamo di utilizzare in casa o, perché no, nel giardino, sempre che le condizioni meteorologiche lo consenta, dunque assolutamente adatto per l’estate.

La camera a bordo è da 0.3 MP, in grado di scattare qualche foto, ma anche di registrare video: come detto si tratta di un giocattolo particolarmente divertente, a cui però non manca nulla, e che vi avvicinerà al mondo dei droni.

Al momento potete acquistarlo in offerta a circa 26 euro, mentre è disponibile anche una seconda versione, più costosa, che offre anche lo stand per lo smartphone, in modo tale da poterlo pilotare in FPV, quindi guardando il flusso video in tempo reale trasmesso sullo schermo.