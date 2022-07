Samsung Gaming Hub disponibile, con Xbox Pass, GeForce Now e altro

Samsung ha annunciato Gaming Hub, la nuova piattaforma di streaming videoludico che aggregherà diversi servizi, inclusi i principali tra cui Xbox Game Pass, GeForce NOW e anche Google Stadia: è già disponibile sulle Smart TV Samsung del 2022 anche in Italia.

L’annuncio arriva al fianco dell’aggiornamento SHIELD Software Experience Upgrade 9.1 da parte di Nvidia, ora disponibile su tutte le TV NVIDIA SHIELD, offrendo nuove funzionalità di gioco che migliorano l’esperienza GeForce NOW.

Tra le novità, lo possibilità per tutti utenti GeForce NOW di richiedere uno sconto del 20% su tutti i controller di gioco SteelSeries. Sarà un’offerta da non rifiutare per chi vorrà godere dell’esperienza GeForce Now sulle TV del salotto, tramite Samsung Gaming Hub, la nuova piattaforma di rilevamento dello streaming di giochi che unisce hardware e software per fornire una migliore esperienza di gioco.

Samsung Gaming Hub è adesso disponibile sui televisori supportati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile, Canada, Francia, Italia, Germania e Spagna. Gli utenti GeForce NOW RTX 3080 hanno anche i vantaggi di una latenza ultra-bassa alimentata da GeForce NOW SuperPOD con rendering del gioco più veloce, codifica più efficiente e frame rate di streaming più elevati. Beneficiano inoltre di sessioni di gioco massimizzate di otto ore e server RTX 3080 dedicati.

Al fianco di GeForce, sul Samsung Game Hub, alimentato da Tizen, arriveranno anche altri servizi da novanta, tra cui Xbox Game Pass, Google Stadia, Utomik e, a breve, anche Amazon Luna, che al momento è disponibile come servizio stand alone solo negli Stati Uniti. Per maggiori dettagli su Samsung Game Hub vi rimandiamo direttamente a questo articolo di macitynet.

I principali colossi della tecnologia hanno il proprio servizio di videogiochi in streaming: Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Microsoft Xbox Game Pass, mentre Apple propone l’abbonamento per videogiochi Apple Arcade.