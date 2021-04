Da ho. nuove tariffe per clienti Vodafone, Tim, WindTre e Very Mobile

L’operatore di telefonia mobile ho. ha rinnovato da poco la sua offerta, aumentando i Giga compresi nel pacchetto e proponendo uno sconto sul costo dell’attivazione per tutti i clienti che provengono da un altro operatore tra cui Tim, WindTre e Very Mobile. Scopriamo nel dettaglio questa nuova offerta, decisamente interessante visto che ho. si sta imponendo a livello nazionale continuando a raccogliere adesioni e clienti soddisfatti.

La nuova offerta ho. a 13,99 euro al mese

La nuova tariffa mobile ho. a 13,99 euro al mese con costo di attivazione scontato è riservata a tutti coloro che chiedono la portabilità da un altro operatore di telefonia mobile tra cui Tim, WindTre e Very Mobile. È possibile consultare la lista completa sul sito ufficiale ho-mobile.it. L’offerta comprende SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili più 70 GB al mese inclusi. Parliamo dunque di un pacchetto completo, che offre ancora più traffico dati ed è l’ideale per coloro che sono sempre connessi ad internet.

Rispetto all’offerta precedente, ho. offre quindi molti più GB che passano da 50 a 70 al mese applicando un sovrapprezzo di un solo euro. Si tratta insomma di una promozione molto interessante, che vale la pena prendere in considerazione.

Costi di attivazione scontati per chi proviene da Tim, WindTre e Very Mobile

L’offerta proposta da ho. prevede uno sconto speciale sui costi di attivazione pari a 9,99 euro per tutti i nuovi clienti che provengono da Tim, WindTre o Very Mobile. Coloro che invece scelgono di effettuare la portabilità del numero da Vodafone devono sostenere un costo di attivazione pari a 29 euro, più 0,99 euro per la SIM. La tariffa a 13,99 euro al mese comprensiva di traffico dati con 70 GB, SMS e chiamate illimitate è invece valida per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’operatore da cui provengono.

Come aderire alla nuova offerta ho.

Aderire a questa nuova offerta proposta da ho. è semplicissimo: basta infatti collegarsi al sito web ufficiale dell’operatore telefonico e selezionare la promozione. È possibile scegliere due modalità per la ricezione della SIM:

Pagare direttamente la SIM ed i costi di attivazione online e ricevere la scehda comodamente a casa, con tutte le istruzioni per l’attivazione;

Prenotare la SIM online per poi pagarla e ritirarla presso un’edicola convenzionata. Promo GB illimitati: altri vantaggi per i clienti ho.

Ricordiamo che è ancora attiva fino al 1° maggio la promozione per tutti i clienti ho. che permette di avere GB illimitati da utilizzare liberamente. Un altro vantaggio non da poco, che l’operatore riserva a tutti coloro che hanno una SIM già attiva o che decidono di passare ad ho. e completano la procedura per la portabilità del numero.

Trasparenza e zero rischi: con ho. sei al sicuro!

Passare ad ho. è sicuramente un’ottima idea, perché questo operatore è assolutamente trasparente e non si rischiano brutte sorprese o costi nascosti. Anzi, a tal proposito è bene specificare che le chiamate verso i prefissi a pagamento 199 e 899 sono disabilitate in automatico ed i servizi che prevedono un sovrapprezzo bloccati, per evitare costi extra imprevisti.