Apple ha un piano fantastico per la Giornata della Terra

Oggi in tutto il mondo le Nazioni Unite celebrano la Giornata della Terra, giorno scelto per ricordare l’importanza dell’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta: Apple, che si è impegnata sul fronte ecologico con anni di anticipo rispetto alla stragrande maggioranza di società e mercato, dedica la parte più visibile e principale del proprio sito web per annunciare che ha un piano per la Terra e che il pianeta non può aspettare. Lo scorso anno, ricordiamo, la società ha dato visibilità a diverse applicazioni che permettono di aiutare il mondo da casa.

Il piano di Apple per la Terra è enorme e ambizioso, quanto super dettagliato e complesso: per poterlo completare la multinazionale di Cupertino si sta muovendo su ogni fronte, investe miliardi di dollari e, in occasione della Giornata della Terra di questo 22 aprile 2021 lo presenta con un nuovo mini sito realizzato con grafica curata, composto da numerose sezioni che permettono agli utenti di leggere al volo le varie sezioni, così come di approfondire a piacere quelle desiderate.

Quest’anno Apple dedica la pagina principale del sito ufficiale a uno slogan che rimanda alla sezione in cui sono raccolti tutti gli impegni che l’azienda intende portare a termine entro il 2030, anno che coincide con quello dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre del 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

«Apple è già a impatto zero» si legge nell’introduzione, «ma entro il 2030 lo saranno anche tutti i nostri prodotti. Apple ha un piano: La Terra non può attendere. E noi nemmeno». Nella pagina Environment, ambiente, del sito di Apple sono raccolti una serie di approfondimenti che permettono aii navigatori del web di analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici e altre questioni fondamentali sull’ambiente, con una particolare attenzione al concetto di “giustizia ambientale”, in modo non solo da poter apprezzare la bellezza del pianeta, ma anche conoscerne i problemi chiavi e supportare le cause che meritano questa attenzione

Sappiamo che più di 110 dei partner di Apple che si occupano della produzione dei dispositivi stanno passando al 100% di energia rinnovabile. Apple ha anche investito 4,7 miliardi di dollari per il Green Bond che, attraverso diversi progetti, mira a eliminare le emissioni di carbonio, in favore dell’impiego di energia rinnovabile e della protezione delle foreste in tutto il mondo. Questo e molto altro è scritto in maniera dettagliata nel rapporto sui progressi ambientali 2021 pubblicato di recente dall’azienda, di cui fanno parte i nuovi iMac, gli iPad Pro, gli AirTag e le nuove Apple TV 4K presentate qualche giorno fa, che fanno largo uso di materiali riciclati.

Apple ricorda che ognuno di noi è chiamato a combattere il cambiamento climatico e costruire un futuro migliore per il nostro pianeta «Quello che condividiamo oggi permette di amplificare tutte quelle voci che restano troppo spesso inascoltate e fornisce alle persone tutti gli strumenti necessari per apprendere e impegnarsi per essere parte della soluzione comune» a cui tutti dobbiamo puntare.

La pagina dedicata all’ambiente che Apple mette in primo piano per la Giornata della Terra 2021 è tradotta anche in italiano e include una serie di sottosezioni molto interessanti che permettono di approfondire le varie sfaccettature dello stesso argomento, ad esempio come viene usata l’elettricità da fonti rinnovabili per creare i prodotti Apple, o perché hanno bisogno di meno energia rispetto ad altri, o ancora quali sono le idee “verdi” in cui Apple investe per ridurre le emissioni e come fa Siri a funzionare soltanto tramite energia pulita.

non si fermano soltanto alle emissioni nocive. Ad esempio con l’uso attento e responsabile dell’acqua e delle confezioni dei prodotti, il miglioramento all’usura dei dispositivi e il recupero dei materiali nei siti di assemblaggio. «Non pretendiamo di avere tutte le risposte. Abbiamo però degli obiettivi per cui lottare e possiamo contare su una comunità globale di imprese decise a fare la cosa giusta per le persone e per il pianeta».

