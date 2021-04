La videocamera esterna intelligente Netatmo ora compatibile con Homekit Secure Video

Netatmo, azienda francese del gruppo Legrand (Bticino) leader nel settore della Smart Home, annuncia la compatibilità di entrambe le Videocamere Esterne Intelligenti (con e senza Sirena) con Apple HomeKit Secure Video.

Ora è possibile riprodurre i video registrati dai propri dispositivi nell’app Apple Casa e salvarli in modo sicuro in iCloud. L’aggiornamento software, gratuito e automatico, verra messo a disposizione nei prossimi giorni per tutti i dispositivi dell’azienda compresi quelli già in commercio.

“La protezione dei dati dei nostri utenti e la loro privacy fanno parte del DNA di Netatmo. Proprio per questo motivo, infatti, progettiamo le videocamere di sicurezza con un sistema di archiviazione locale. L’anno scorso abbiamo reso la Videocamera Interna Intelligente compatibile con HomeKit Secure Video e adesso ampliamo la gamma dei nostri prodotti che supportano il servizio di Apple. In questo modo, oltre all’archiviazione locale, gli utenti Netatmo possono ora scegliere tra 3 opzioni di archiviazione di backup sul Cloud: Apple HomeKit Secure Video, il loro account Dropbox personale o server FTP”, spiega Fred Potter, Fondatore di Netatmo.

HomeKit Secure Video aumenta la sicurezza della propria abitazione

Ora i clienti Apple che hanno un abbomento iCloud possono visualizzare nell’app Apple Casa – disponibile su iPhone, iPad o Mac – sia il video in tempo reale che lo storico di 10 giorni delle attività rilevate dalle Videocamere Esterne Intelligenti.

Con Apple TV, HomePod o iPad impostati come hub domestico, HomeKit Secure Video utilizzerà l’intelligenza del dispositivo per analizzare privatamente le attività catturate dai prodotti Netatmo e per classificarle (ad esempio, se si tratta di una persona, animale, auto, ecc.). I video sono memorizzati in modo sicuro su iCloud e accessibili soltanto all’utente.

In questo modo gli utenti potranno creare automazioni usando HomeKit Secure Video con le Videocamere. Per esempio, quando la Videocamera rileva una persona, l’utente potrà fare in modo che le luci del giardino si accendano immediatamente.





Per utilizzare HomeKit Secure Video, è necessario disporre di uno spazio di archiviazione iCloud da almeno 200 GB che permette di aggiungere una Videocamera Netatmo senza costi aggiuntivi. Invece, il piano da 2 TB funziona con un massimo di cinque videocamere, il tutto senza alcun impatto sul limite di archiviazione iCloud.

Prezzi e disponibilità

La Videocamera Esterna Intelligente con Sirena è disponibile al prezzo al pubblico di 349,99€, mentre la versione senza sirena è proposta al prezzo di 299,99€.

Entrambi i prodotti sono in vendita su www.netatmo.com e su Amazon. Tutte le funzionalità dei prodotti sono fruibili gratuitamente. Non è richiesto nessun abbonamento o spese supplementari per utilizzare la Videocamera o consultarne i dati.

Su Macitynet abbiamo provato sia la telecamera da esterno che quella interna quando ancora non erano compatibili Homekit e pure dopo. Ora sono compatibili pure con Homekit Secure Video e ne stiamo testando una insieme ad un sistema citofonico BTicino che sarà presto totalmente integrato anche a livello di software con l’applicazione di sicurezza. Trovate qui la recensione di Welcome e qui quella di Presence.

