Da Juice Apple Watch 8 costa 20,36 € al mese con JuiceEvolution

Apple Watch 8 mette a disposizione tutte le funzioni per salute, sport, comunicazioni, sicurezza e non solo: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice è possibile averlo a partire da solamente 20,36 € al mese con la formula JuiceEvolution, invece di dover sborsare l’intero prezzo di listino che parte da 509,00 euro.

Basta indossare Apple Watch 8 per tenere sotto controllo la propria salute: grazie a sensori e software all’avanguardia misura l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco ed eventuali anomalie ed ora rileva anche variazioni nella temperatura corporea.

Oltre a tutte le notifiche e ai messaggi visualizzati al polso, senza dover raggiungere e accendere iPhone, scegliendo i modelli di Apple Watch 8 con connettività cellulare è possibile rimanere sempre connessi, effettuare e ricevere chiamate, anche quando l’utente lascia a casa iPhone o quando il terminale non è nella portata del collegamento Bluetooth.

Tutto questo senza contare le numerose funzioni e rilevazioni per tutte le principali discipline sportive indoor e outodoor, gli anelli di Attività con obiettivi giornalieri per chi non è super sportivo ma vuole comunque rimanere attivo e in forma, fino alle funzioni di sicurezza come rilevamento cadute, SOS emergenze e rilevamento incidenti.

Oltre all’acquisto al prezzo di listino di 509 euro, in tutti i punti vendita Juice, Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice, è possibile avere Apple Watch 8 anche pagando 10 rate mensili da 50,90 euro senza interessi. In alternativa con la formula JuiceEvolution, sempre senza interessi, si pagano solo 20,36 euro al mese per 20 mesi con restituzione del dispositivo al termine del periodo.

