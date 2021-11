Da juice Black Friday memorabile con sconti su tutto

I negozi della catena Juice Apple Premiun Reseller e lo store online Juice offrono una serie impressionate di sconti per il Black Friday praticamente su tutto: iPhone, Apple Watch, iPad, Mac oltre a mega sconti su accessori Apple e dei migliori marchi della tecnologia, una occasione perfetta per risparmiare anche in vista dei regali di Natale. Per l’occasione tutti i negozi della catena Juice sono aperti anche domenica 28 novembre.

Le promozioni Juice includono uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino iPhone, per esempio iPhone 13 e 13 mini partono da 789 euro invece del prezzo di listino di 839 euro, iPhone 11 si compra solo a 569 euro invece di 619 euro, sempre con la possibilità di pagare a rate senza costi né interessi.

Lo sconto è di 25 euro su Apple Watch, il 17% di sconto su AirTag, il 10% di sconto su AirPods e il risparmio arriva fino a 100 euro sui Mac, inclusi i più recenti e potenti MacBook Pro 2021 con processori Apple M1 Pro e M1 Max: grazie a questa promozione MacBook Air M1 si compra a solo 1.059 euro invece di 1.159 euro, con la possibilità di pagarlo in 36 piccole rate da 28,05 euro con JuiceEvolution.

L’elenco delle offerte Juice per il Black Friday è ancora lungo: tutte le custodie per iPhone, iPad e Mac sono proposte con sconti fino al 50%, sconti fino al 45% sui caricabatteria wireless, il 10% di sconto su AirPods. Tra le occasioni da tenere sottocchio segnaliamo i portachiavi per AirTag con il 50% di sconto, così come le custodie per AirPods, sconti fino al 45% per le videocamere e i dispositivi di sicurezza macchiati Arlo, mentre i prodotti per l’illuminazione smart Philips Hue sono proposti con sconti fino al 70%.

Occasioni da non perdere anche per speaker e auricolari proposti con sconto del 20%, più una lunga serie di accessori e prodotti di tecnologia dei migliori marchi, perfetti come idee regalo, anche questi proposti con sconti fino al 50%.

Impossibile elencare tutte le offerte e gli sconti Juice per questo Black Friday. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.