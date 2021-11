Apple riapre le vendite in Turchia ma i prezzi volano

Apple ha ripreso le vendite dei suoi prodotti in Turchia pochi giorni dopo aver chiuso le sue operazioni di vendita a seguito del crollo della lira turca nei confronti del dollaro USA e delle crescenti preoccupazioni economiche. La ripresa delle vendite dei prodotti porta con sé un aumento di prezzo significativo per tutti i prodotti disponibili all’interno del Paese, proprio a causa dell’inflazione.

Nell’ultima settimana, la lira turca (LT) è crollata di valore nei confronti del dollaro USA, costringendo Apple a sospendere le vendite dei suoi prodotti nel Paese. Ora, Apple ha riaperto le operazioni di vendita in Turchia per il suo negozio online e, presumibilmente, anche nei negozi al dettaglio, come rileva macrumors. Questa settimana, secondo quanto riferito, i clienti sono stati rifiutati anche negli Apple Store della città più grande del paese, Istanbul.

Tanto per capire l’entità dell’incremento dei prezzi, rileviamo come iPhone 13 mini adesso parta da 13.999 lire turche, mentre prima era prezzato a 10.999 lire turche, al cambio odierno in euro quindi è passato da 778 euro a 981 euro circa. Allo stesso modo, l’intero catalogo ha subito forti incrementi di prezzo. Li indichiamo di seguito:

iPhone 13 ora parte da 14.999 LT, da 11.999 LT

iPhone 13 Pro ora parte da 19.999 LT, da 14.999 LT

iPhone 13 Pro Max ora parte da 22.999 LT, da 17.999 LT

Apple Watch Series 7 ora parte da 5,399 LT, da 4,399 LT

Apple Watch SE ora parte da 3.799 LT, da 3.099 LT

Apple Watch Series 3 ora parte da 2.699 LT, da 2.199 LT

MacBook Pro da 13 pollici ora parte da 17.499 LT, da 14.999 LT

MacBook Air da 13 pollici ora parte da 13.499 LT, da 10.999 LT

MacBook Pro da 14 pollici ora parte da 28.999 LT, da 23,499 LT

MacBook Pro da 16 pollici ora parte da 35,499 LT, da 28,999 LT

L’iMac da 24 pollici ora parte da 17.999 LT, da 14.999 LT

L’iMac da 27 pollici ora parte da 23,999 LT, da 19,979 LT

Mac Pro ora parte da 79,999 LT, da 67,449 TL

Mac mini ora parte da 9,499 TL, da 7,899 LT

AirPods Pro ora parte da 3.599 TL, da 2.899 TL

Gli AirPod di terza generazione ora partono da 2.499 TL, da 1.999 TL

AirPods Max ora parte da 7.099 TL, da 5.699 TL

iPad Pro ora parte da 10.799 TL, da 8.599 TL

iPad Air ora parte da 7,999 TL, da 6,399 TL

iPad ora parte da 4.799 TL, da 3.899 TL

iPad mini ora parte da 7.199 TL, da 5.799 TL

Gli incrementi di prezzo variano da 500 LT, circa 35 euro al cambio per Apple Watch 3, a 7000 LT, circa 500 euro sei MacBook Pro 16 pollici, per finire addirittura a un incremento di oltre 12000 LT del Mac Pro, segnando dunque un aumento di circa 900 euro.