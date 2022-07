Da Juice compri dispositivi Apple e risparmi fino a 230 euro

Se stavate pensando di comprare un dispositivo Apple, fate un salto da Juice perché fino al 14 agosto potete risparmiare fino a 230 euro. La promozione è disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch e consente di comprarli pagando anche a rate tramite PagoDIL e con JuiceEvolution.

Questo significa che chi sceglie PagoDIL l’importo che pagherà sarà esattamente pari al totale della spesa suddiviso in 12 rate, senza alcun costo nascosto per interessi e spese di pratica. Inoltre, visto che non si tratta di un finanziamento, non serve la busta paga e la pratica per dilazionare il pagamento è super veloce: bastano pochi minuti alla cassa, portando con sé il bancomat oppure un assegno. Così, meglio ancora di un Tasso Zero, è possibile acquistare i prodotti che più desideriamo, per noi stessi o per un regalo, senza le complicazioni di una procedura di finanziamento e senza alcun costo aggiuntivo.

Optando invede per la formula JuiceEvolution è possibile scegliere il dispositivo Apple desiderato, sempre quello di ultima generazione, accessori e servizi inclusi, pagare in piccole rate e poi al termine decidere se tenere il dispositivo pagando le rate finali oppure passare al nuovo modello, avendo così sempre l’ultima generazione tra le mani.

La promozione attualmente in corso, con scadenza fissata al 14 agosto, come dicevamo permette di risparmiare fino a 230 euro. Per quanto riguarda iPhone, è ad esempio possibile comprarne uno dell’ultima serie 13 risparmiando 50 euro: i prezzi partono da 889 euro invece di 939 euro, e con JuiceEvolution si parte da 34,19 euro al mese. Chi invece ha bisogno di un iPad può ad esempio prendere il 10.2″ di nona generazione risparmiando 30 euro, ovvero a 359 euro invece di 389 euro, con rata da 12,82 euro al mese.

Chi decide invece per un Mac, il MacBook Air con M1 in versione 8+256 GB risparmia 230 euro, spendendo cioè 999 euro invece di 1.229 euro, e con la possibilità di dilazionare il pagamento con JuiceEvolution a 26,97 euro al mese. Oppure con il MacBook Pro 13″ M1 8+256 GB si risparmiano 150 euro (1.329 euro invece di 1.479 euro) e si può pagare con una rata da 35,87 euro al mese, mentre la versione 8+512 GB è scontata di 210 euro a 1.499 euro invece di 1.709 euro, e in questo caso la spesa mensile è di 40,46 euro. Un iMac come il 24″ 4,5K con M1 in versione 8+256 GB invece viene scontato di 150 euro a 1.349 euro invece di 1.499 euro, e qui la rata con JuiceEvolution è di 36,41 euro al mese.

Un Apple Watch della Serie 7 invece viene scontato di 30 euro, pagandolo cioè 409 euro invece di 439 euro con rate da 15,73 euro, mentre con gli AirPods Pro si risparmiano 50 euro, comprandoli per 229 euro invece di 279 euro. Gli AirPods di terza generazione invece sono scontati di 20 euro: la spesa è di 179 euro invece di 199 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui. Per accedere alla promozione citata in questo articolo non dovete far altro che cliccare qui.