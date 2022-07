Samsung aumenta del 12% i profitti, ma la domanda di mobile e PC è debole

Per il secondo trimestre del 2022, Samsung ha registrato un fatturato consolidato di 59,4 miliardi di dollari circa, un record per il trimestre che termina il 30 giugno. L’utile operativo di Samsung ha anche raggiunto10,8 miliardi di dollari, il 12% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il migliore finora dal 2018. I numeri, però, nascondono un’altra verità.

Come negli ultimi anni, la divisione semiconduttori o Device Solutions (DS) dell’azienda ha contribuito notevolmente a far incrementare questi dati e ha raggiunto un massimo storico in termini di ricavi trimestrali per il secondo trimestre consecutivo.

La divisione DS ha registrato 21,9 miliardi di dollari di ricavi e 7,7 miliardi di dollari di utile operativo nel secondo trimestre, grazie principalmente alla domanda di chip server. Tuttavia, la domanda di chip per i prodotti di consumo, come telefoni cellulari e PC, è stata molto più debole del previsto. In effetti, Samsung ha affermato che le sue spedizioni di DRAM e NAND sono state al di sotto delle aspettative.

Come si può intuire, in conseguenza di ciò, anche il business Mobile eXperience di Samsung è stato influenzato dal calo complessivo della domanda del mercato. La società ha giustificato il calo per via di “questioni geopolitiche e preoccupazioni per l’inflazione oltre alla continua debole stagionalità” per il calo degli utili della divisione mobile. Ha anche affermato che i costi dei componenti e della logistica hanno influito sulla redditività dell’azienda e l’hanno fatta scendere al di sotto di quella dei trimestri precedenti.

Il gigante tecnologico non si aspetta che le vendite di smartphone esplodano il prossimo trimestre: la domanda di nuovi telefoni probabilmente rimarrà simile su base annua, e mostrerà solo una crescita digitale singola, sempre a causa di problemi geopolitici e incertezze economiche. Detto questo, si spera che il lancio di nuovi pieghevoli possa incrementare i numeri di vendita nei prossimi mesi.

Ricordiamo che Samsung svelerà i suoi pieghevoli di nuova generazione all’evento Unpacked il 10 agosto.