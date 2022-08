Da Juice MacBook Air M2 da 41,27€ al mese con JuiceEvolution

I negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, sono aperti anche nel mese di agosto: da questa pagina è possibile consultare l’elenco di tutti gli store con gli orari d’apertura, invece per chi preferisce acquistare senza muoversi da casa è sempre disponibile il negozio online Juice.

Per chi deve aggiornare il mac o semplicemente non può vivere senza il nuovo MacBook Air M2, nei negozi Juice e anche nel negozio online è possibile acquistarlo con JuiceEvolution a partire da solamente 41,27 euro al mese.

Grazie alla formula JuiceEvolution è possibile scegliere il dispositivo Apple desiderato, sempre quello di ultima generazione, accessori e servizi inclusi, pagare in piccole rate e poi al termine decidere se tenere il dispositivo pagando le rate finali, oppure passare al nuovo modello, avendo così sempre l’ultima generazione tra le mani.

Ricordiamo infatti che la formula JuiceEvolution è disponibile per tutti i prodotti Apple, anche per Apple Watch: per esempio il modello di ultima generazione Apple Watch Serie 7 si ottiene a partire da solamente 16,88 € al mese.

Tra le offerte Juice in corso segnaliamo l’abbonamento annuale Microsoft 365 per una persona a solamente 39 euro invece del prezzo di listino di 69 euro. In promozione anche la versione acquistabile con licenza perpetua Microsoft Office Home and Student a 119 euro invece del prezzo di listino di 149 €.

Juice è una catena Apple Premium Reseller, questo significa che studenti universitari e docenti possono acquistare il modello desiderato di Mac e iPad con lo sconto del 10% che Apple riserva al mondo educational.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.