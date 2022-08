Adonit Neo Pro si crede Apple Pencil a un terzo del prezzo

Se Apple Pencil costa troppo, ora c’è l’alternativa che a una frazione del prezzo forse non fa rimpiangere neppure lo stilo originale: si chiama Neo Pro e l’ha realizzato Adonit, azienda che da anni produce stilo per smartphone e tablet (noi di Macity abbiamo recensito Pixel, Jot Pro e Mini, tra le più recenti c’è ad esempio la Note-M che diventa perfino un mouse). Ma questa volta è andata oltre ogni immaginazione, perché è riuscita a includere due delle caratteristiche uniche di Apple Pencil di seconda generazione.

Come pochi altri pennini di terze parti è in grado di agganciarsi al profilo magnetico di iPad e, forse tra i primi al mondo, ne sfrutta anche le tecnologie per la ricarica senza fili, superando quindi in comodità anche gli stilo più potenti per iPad che, per quel che ne sappiamo, devono essere caricati tramite la porta USB-C.

Ma il maggiore punto di forza come dicevamo è il prezzo, perché costa 44,99 dollari, ovvero molto meno dei 129 dollari (135 euro in Italia) che servono per comprare Apple Pencil 2.

Questo in parte perché, sebbene come la penna di Apple è sensibile all’inclinazione e riconosce i tocchi involontari del palmo, non ha la sensibilità alla pressione, una funzione fondamentale per chi usa il tablet per il disegno professionale. Ma per chi invece usa principalmente Apple Pencil per prendere appunti, quella di Adonit rappresenta una valida alternativa a basso costo.

Con punta sostituibile, la nuova Adonit Neo Pro si può pre-ordinare sul sito del costruttore in due varianti di colore, Space Grey e Matte Silver. E’ compatibile con iPad Pro 11″, iPad Pro 12.9″ di terza generazione e successivi, iPad Air di quarta generazione e più recenti iPad e iPad mini di sesta generazione, ai quali si collega tramite Bluetooth, mostrando lo stato della batteria – che dura 9 ore – tra i widget di iPadOS.

In questo articolo di macitynet trovate la recensione di Apple Pencil 2, invece per il confronto e le differenze tra lo stilo Apple di prima e seconda generazione si parte da questa pagina.