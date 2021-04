Da Juice si prenotano iMac e iPad Pro M1, aperti il 1° maggio

Nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e anche nel negozio Juice online è possibile prenotare iMac M1 24 pollici, i nuovi iPad Pro con processore M1 e anche la nuova Apple TV 4K 2021.

Gli appassionati possono scegliere tra tutti i modelli e le colorazioni dei nuovi iMac M1, i primi con il potente e versatile processore progettato da Apple. Oltre al design super sottile e colorato, i nuovi iMac offrono uno schermo Retina 4,5K, audio Dolby Atmos, connettore magnetico e molto altro ancora.

Grandi novità e potenza anche per iPad Pro M1 che sfrutta lo stesso potente processore Apple, per la prima volta il connettore Thunderbolt e nel modello da 12,9” anche il nuovo schermo Liquid Retina XDR con tecnologia mini LED per una qualità di visualizzazione eccezionale.

In attesa delle ultimissime novità marchiate Apple, sempre nei negozi Juice sono già disponibili AirTag e anche iPhone 12 viola, anche nello store online. Ricordiamo che i negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller sono aperti anche nella giornata di sabato primo maggio, ad eccezione dei punti vendita di Lecco, Meridiana e Lingotto di Torino, Adigeo di Verona, Giglio Bagnara di Genova.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.