Volkswagen è sotto esame per l’infelice pesce Voltswagen

Tutto è andato storto con la trovata per il pesce di aprile di Volkswagen che, già il 29 marzo, ha lasciato trapelare quello che sembrava essere un vero annuncio della società per il cambio di nome della filiale statunitense in Voltswagen: così quella che presumibilmente avrebbe dovuto essere una semplice carnevalata ora è sotto indagine da parte della Securities and Exchange Commission in USA.

Occorre riepilogare quanto accaduto per comprendere le ragioni di una indagine da parte dell’organismo che controlla la borsa USA. Il 29 marzo Volkswagen USA si è lasciata volutamente scappare una bozza di un comunicato stampa in cui annunciava il cambio di nome in Voltswagen per sottolineare la svolta epocale e gli ingenti investimenti per passare dalle auto a combustione a quelle elettriche. La notizia è scoppiata ed è stata riportata anche da alcune delle più autorevoli testate USA.

Il giorno successivo 30 marzo è arrivata l’aggravante: un altro comunicato stampa ufficiale, con dichiarazioni dei dirigenti top, ha confermato il cambio di nome in Voltswagen. Così la notizia è stata accolta molto seriamente anche da mercati e operatori, tanto che la quotazione del titolo Volkswagen in borsa è aumentata rapidamente del 12,5%, una sopravvalutazione equivalente a miliardi di dollari per il valore di mercato della società.

Naturalmente il primo di aprile è arrivata la comunicazione di Volkswagen che si trattava di un fantasioso pesce di aprile, notizia che non è stata ben accolta da media e testate USA che hanno evidenziato il fatto di essere stati ingannati dalle dichiarazioni ritenute ufficiali da parte dei dirigenti della società.

Nel momento in cui scriviamo non sono noti i dettagli sull’inchiesta avviata dalla Securities and Exchange Commission, siglata SEC, organismo preposto al corretto funzionamento della borsa, l’equivalente della nostrana Consob. Non è nemmeno dato sapere quali siano le regole di cui si sospetta l’infrazione da parte di Volkswagen per l’infelice mossa Voltswagen, come rileva Der Spiegel. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità al riguardo. In questo articolo i dettagli su ID.Buzz la nuova versione elettrica con guida autonoma dello storico minivan.

