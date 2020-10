Da Juice tutti i prodotti Apple a prezzo speciale, anche in 10 rate

In tutti i negozi Juice e anche nello store online è possibile acquistare iPhone, iPad, Apple Watch e Mac a prezzi speciali scontati rispetto al listino ufficiale, con la possibilità di comprarli pagando in 10 piccole rate senza interessi e anche senza busta paga.

Per chi desidera iPhone 11 Pro Juice taglia il prezzo di 100 euro, così il modello da 64GB nella intrigante colorazione verde notte costa 1.089 euro invece del prezzo di listino di 1.189 euro. Sconti anche per gli altri modelli e colorazioni. Per il tablet di Apple si parte con iPad di settima generazione proposto a 359 euro invece di 389 euro.

Mentre per Apple Watch diversi modelli e configurazioni della Serie 4 e anche della Serie 5 sono proposti in sconto, come per esempio Apple Watch Series 5 GPS da 40mm con cinturino sport bianco, proposto a 389 euro invece di 464,90 euro. I risparmi aumentano fino a 200 euro per Apple Watch Serie 4 GPS + Cellular da 44mm in acciaio con cinturino in maglia milanese, proposto a 689 euro invece di 829 euro.

Super sconti infine anche per i Mac: si parte da MacBook Pro 13” Intel Core i5 quad core 1.4GHz con 8 GB di RAM e SSD da 256GB a 1.399 euro invece di 1.529 euro. Il potente MacBook Pro 15” com Intel Core i7 da 3.1 GHz, 16GB di RAM e SSD da 1 terabyte costa 2.599 euro invece del prezzo di listino di 3.879 euro.

Ma oltre ai prezzi speciali nei negozi Juice e anche nel negozio online è possibile scegliere di pagare in 10 piccole rate, senza costi né interessi e senza nemmeno dover presentare la busta paga.

Juice è una catena di negozi Apple Premium Reseller con punti vendita nelle principali città in nord e centro Italia: per consultare l’elenco completo dei negozi, indirizzi e orari di apertura si parte da questa pagina. Invece per il negozio Juice online si parte da questo collegamento.