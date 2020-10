App Store quasi doppia il fatturato di Google Play Store

Gli effetti di coronavirus e delle limitazioni per mobilità e incontri di persona si fanno ancora sentire nel terzo trimestre: i due principali negozi digitali di app crescono a ritmi sostenuti, ma ancora una volta spicca App Store che con una frazione dei download totali rispetto all’universo Android, quasi doppia il fatturato di Google Play Store.

Entrambe le piattaforme registrano un incremento stimato del fatturato di oltre il 30%, più precisamente App Store cresce del 31% passando da 14,5 miliardi del terzo trimestre 2019 agli attuali 19 miliardi di dollari quest’anno. Nello stesso periodo il fatturato di Google Play Store è aumentato del 33,8% arrivando a 10,3 miliardi di dollari.

Il divario di redditività tra le due piattaforme a favore di Apple risulta ancora più sorprendente quando si prendono in considerazione i download di app. Qui App Store cresce solo del 2,5% con una stima di 8,2 miliardi di installazioni di app, viceversa Google Play Store ha la parte del leone con un aumento del 31% anno su anno e una stima di ben 28,3 miliardi di installazioni.

Prosegue così il divario tra download e fatturato o, in altri termini la maggiore redditività di App Store rispetto a Google Play Store, esistente fin da quando le due piattaforme competono tra loro. Così allo stesso modo sono ancora le app nella categoria giochi a incassare più di tutte le altre con una crescita del 26,7% e una stima di 20,9 miliardi di spesa degli utenti in tutto il mondo su entrambi gli store. La fetta più grande del totale va a Cupertino con 12,4 miliardi di dollari, mentre Mountain View incassa 8,5 miliardi di dollari.

TikTok domina entrambe le classifiche come l’app non gioco più redditizia e anche più scaricata. Secondo le stime di SensorTower il social cinese, anche se bloccato in India e minacciato in USA, è riuscito a trasformare la sua popolarità in maggiore spesa degli utenti, cresciuto dell’800% anno su anno. Qui di seguito riportiamo le classifiche delle app che più hanno fatturato nel terzo trimestre su App Store, Google Play Store e anche in totale:

A parte i soliti nomi noti, nella classifica rientrano alcune delle app e servizi più gettonati in Asia, tra cui Tencent Video, iQIYI e Youku per lo streaming video in Cina, l’app giapponese Piccoma per acquistare e leggere manga, infine BIGO Live per lo streaming video a Singapore.

