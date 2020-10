Oppo Watch arriva in Italia il 15 ottobre, a partire da 249 euro

OPPO ufficializza l’arrivo di Oppo Watch anche in Italia, lo smartwatch che combina eleganza e versatilità per uno utilizzo nel quotidiano, di natura professionale e personale, dinamico e versatile. Arriverà nel nostro Paese il 15 ottobre, con prezzi a partire da 249 euro.

Si tratta del primo smartwatch al mondo con display a doppia curvatura, e arriverà in due diverse varianti di dimensioni. La prima da 46mm con WiFi, disponibile in colore nero, la seconda da 41mm nella colorazione nero e oro rosa. Offrirà un look intercambiabile grazie alla possibilità di combinare e abbinare i colori dei cinturini da polso, mentre il quadrante sarà guidato dall’intelligenza artificiale, in grado di sincronizzare OPPO Watch con l’outfit degli utenti.

Oppo Watch sarà basato su sistema operativo Wear OS di Google, con un’autonomia di un giorno dopo appena 15 minuti di ricarica, grazie alla tecnologia di ricarica rapida VOOC.

OPPO Watch vanta un design da top, con una meticolosa attenzione per i dettagli. OPPO Watch 46mm possiede il primo display a doppia curvatura, che rende l’interazione più semplice e offre una visuale coinvolgente, con un rapporto schermo-corpo del 72,76%. Inoltre, un processo di lucidatura in diciannove fasi assicura un legame perfetto tra il vetro 3D e il telaio in lega di alluminio.

Lo schermo 3D flessibile AMOLED misura 1,91 pollici e offre una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3. I dettagli più particolari possono essere visti anche se esposti completamente alla luce del sole, grazie ai 500 nit e a una densità di pixel pari a 326 PPI sul display con risoluzione 402×476. Nitido e cristallino, tutto il giorno, tutti i giorni.

OPPO Watch da 41mm, invece, è realizzato con un telaio in lega di alluminio serie 6000 che garantisce resistenza e durata. Dotato di ampi angoli di visione, il display 301 PPI da 1,6 pollici AMOLED garantisce una ricchezza di dettagli senza precedenti ed è ideale per gli utenti con una vita dinamica e sempre in movimento.

Grazie all’applicazione HeyTap Health l’utente potrà fotografare un vestito, e, tramite l’imaging AI, generare un quadrante complementare al look scelto dall’utente.

OPPO Watch sarà disponibile dal 15 ottobre nelle seguenti varanti:

OPPO Watch 46 mm – 299,00 euro

OPPO Watch 41 mm – 249,00 euro

Ricordiamo che tutte le notizie su OPPO le trovate a partire da questa pagina, incluse le novità lanciate dalla società con la colorOS 11.

Su Amazon sono già disponibili molti degli smartphone OPPO.