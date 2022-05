Da Xiaomi i pantaloni per l’estate: traspiranti e a rapida asciugatura

Xiaomi si prepara per l’estate, questa volta non soltanto tramite accessori intelligenti per rinfrescare la casa. Ed infatti, l’ultima trovata del noto brand cinese sono i pantaloni altamente traspiranti, a rapida asciugatura, e che non necessitano neppure di essere stirati. Costano appena 20 euro e si acquistano direttamente a questo indirizzo.

Disponibili in diverse misure, si tratta di pantaloni sportivi, che possono essere paragonati ad una tuta, per vestibilità e comodità, anche se appaiono più eleganti. Si tratta di pantaloni in unica tinta, davvero minimali e semplici nell’aspetto, che risultano estremamente traspiranti, e quindi assolutamente adatti per l’estate.

Sono fatti per il 74% in nylon e per il restante 26% in spande, risultano dunque molto leggeri, skin friendly e comodo da indossare, perché molto elasticizzati. A differenza di molte tute, che hanno le tasche molto larghe e che lasciano scivolare facilmente lo smartphone quando ci si siede, queste presentano delle pratiche zip, così da mettere al sicuro lo smartphone o le chiavi quando vengono riposti all’interno delle due tasche laterali.

Disponibili in nero e color ghiaccio, sulla pagina d’acquisto è possibile anche scegliere la dimensioni, che va dalla L alla 4XL. Si tratta, dunque, di pantaloni adatti praticamente a tutti. Vengono proposti come pantaloni maschili ma, a dire il vero, anche a giudicare dalle immagini, ci sembrano assolutamente unisex.

I pantaloni Xiaomi in questione si acquistano direttamente da questo indirizzo al prezzo di circa 20 euro.