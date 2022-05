Apple CarPlay su Tesla, la soluzione fai da te è disponibile

Elon Musk parla di tutto su Twitter ma non risponde mai alle innumerevoli domande da parte degli acquirenti di Tesla che da anni richiedono a gran voce il supporto per Apple CarPlay: all’inizio di quest’anno uno sviluppatore polacco ha mostrato una sofisticata soluzione fai da te che ora per la prima volta risulta disponibile per il download.

Il sistema escogitato dal programmatore polacco Michał Gapiński prevede l’impiego di un mini computer Raspberry Pi, funzionante con una versione personalizzata di Android, utilizzando in abbinamento anche un modem LTE che funge da punto di accesso Wi-Fi. La configurazione è completata da un cavo micro HDMI e anche da un cavo Ethernet.

Il programmatore polacco ha lavorato sei mesi per mettere a punto la sua soluzione per portare Apple CarPlay su Tesla ed ora la prima versione alpha del suo software denominato Tesla Android è disponibile da questa pagina di Github per il download. In sintesi il browser presente nel sistema di bordo di Tesla viene impiegato per collegare il mini computer Raspberry Pi e visualizzare l’interfaccia di Apple CarPlay sul monitor all’interno dell’abitacolo della vettura.

Tutto funziona come previsto, inclusi Apple Mappe e Apple Music, non solo con i comandi touch sul display di Tesla ma anche tramite i tasti multiemdiali integrati nel volante. Lo sviluppatore dichiara che ora l’obiettivo è quello di migliorare l’usabilità, per offrire una esperienza d’uso fluida e allo stesso tempo migliorare integrazione e semplicità nelle componenti hardware.

First release of @TeslaAndroid is out on https://t.co/YFkhmc5QOf Sources are available on https://t.co/UHhfaNq8Ow under GNU GPL v3.0 Please use the issue tracker for any install related questions! Go, run CarPlay or ScanMyTesla directly on the Tesla display! pic.twitter.com/XVtvG2Qvyr — Michał Gapiński (@mikegapinski) May 7, 2022

Entrambi gli obiettivi secondo Michał Gapiński sono indispensabili per ridurre le barriere all’ingresso e rendere più popolare tra i possessori di Tesla la soluzione fai da te per avere Apple CarPlay.

Alcune automobili BWM spedite anche in Italia nei primi quattro mesi di quest’anno non supportano né Apple CarPlay né Android Auto: la soluzione arriverà dal costruttore entro la fine di giugno. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.