Xbox, dispositivo streaming e app TV sono in arrivo

Circa un anno fa Microsoft ha confermato i lavori in corso per un dispositivo di streaming dedicato ai videogiochi, oltre che all’app Xbox per televisori smart: da allora la multinazionale di Windows non ha comunicato ulteriori dettagli sui due progetti, ma secondo un nuovo report i lavori proseguono e sembra che non dovremo attendere molto per il lancio.

Il dispositivo Xbox per giocare in streaming con un abbonamento Xbox Clound Gaming permetterà a chiunque, anche a chi non possiede una console Xbox, di giocare ai titoli disponibili nell’esteso catalogo di questa console. Non si sa ancora molto di questo dispositivo, ma l’ultimo report di GamesBeat lo descrive come una chiavetta HDMI oppure come un piccolo disco. In sostanza il dispositivo Xbox per lo streaming dei videogiochi potrebbe somigliare a una chiavetta Amazon Fire TV oppure a Google Chromecast.

Finora si era parlato esclusivamente di videogiochi in streaming tramite abbonamento con Xbox Clound Gaming, ora invece si ritiene che questo dispositivo permetterà anche di guardare film e spettacoli televisivi. Per quanto riguarda invece l’app Xbox per televisori smart, sembra che Microsoft stia collaborando con Samsung per portarla sui vari modelli del costruttore.

Ricordiamo che alcuni televisori Samsung 2022 supportano i videogiochi in streaming di Nvidia GeForce Now e anche di Google Stadia. Non sarebbe affatto sorprendente vedere altrettanto per l’universo Microsoft Xbox. Infine sia il dispositivo di streaming che l’app Xbox dedicati ai videogiochi dal cloud di Microsoft sono in programma per arrivare entro i prossimi 12 mesi.

Questi e altri progetti fanno parte della strategia Microsoft Xbox Everywhere, letteralmente ovunque, per raggiungere i giocatori ovunque siano, anche se non possiedono una console del marchio. In aprile sono emersi i piani di Microsoft per rilasciare giochi gratuiti sostenuti con inserzioni pubblicitarie.

Microsoft sta già lavorando anche su Windows 12 che potrebbe essere il primo sistema operativo cloud della multinazionale di Redmond.