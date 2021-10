Da Xiaomi il geniale supporto universale per smartphone, solo 5 euro

Da Xiaomi arriva Bcase, un supporto per smartphone universale, che vi semplificherà il suo utilizzo in qualsiasi momento del giorno. Da quando lo tenete in mano, a quando lo usate sulla scrivania per la visione di contenuti multimediali, e perfino quando salite in macchina. Costa poco più di 5 euro e si acquista da qui.

Come accennato, l’idea di questo supporto smartphone è davvero geniale. Si tratta di un adesivo in silicone, piuttosto minimale dal punto di vista estetico, molto discreto, anche per via della colorazione totalmente bianca. Il supporto prevede una “linguetta”, sempre in silicone, che può essere sollevata così da agganciarla sotto al dito, per poter reggere lo smartphone più comodamente, anche quando lo si utilizza in piedi.

Non solo, la stessa linguetta può essere ripiegata anche in orizzontale, così da sostenere lo smartphone quando si trova sulla scrivania. In questo modo, è come avere una dock integrata nello smartphone. Ancora, è possibile anche inserire questa linguetta nella bocchetta dell’aria dell’auto, così da mantenere in posizione lo smartphone, anche durante la guida.

Si tratta di un accessorio da pochi euro, ma che risulta assolutamente versatile, utile e comodo nell’utilizzo di tutti i giorni.

Potete acquistare il supporto Bcase direttamente a questo indirizzo, a circa 5 euro.