Nilox rinnova tutta la gamma di e-Bike 2021-2022

Nilox, parte del gruppo Esprinet ha presentato nei giorni scorsi in un evento in comune con la “sorella” Celly le sue novità nel campo della mobilità elettrica con bici e monopattini che ampliano e rinnovano la gamma attuale e saranno in gran parte disponibili a dicembre o all’inizio del nuovo anno.

Ecco il dettaglio dei nuovi modelli di e-Bike che si guadagnano tutti un “Plus” almeno per i miglioramenti nelle batterie in dotazione.

Qui sotto una galleria dall’evento e poi sotto ancora i dettagli di tutti i modelli rinnovati.

Nilox J1 Plus

Novità assoluta è il modello J1 Plus, è dotata di un motore brushless High Speed da 36V – 250 W di potenza. E’ la soluzione ideale per i tratti urbani, consentendo di raggiungere i 25 km/h grazie alla pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio.

Gli amanti delle due ruote apprezzeranno il suo design classico: è dotata di un capiente cesto anteriore e del porta pacchi posteriore, oltre alla comodità del telaio ripiegabile. Completano il design la sella ergonomica, le ruote da 20’’ e le luci LED.

J1 Plus è adatta ad un uso quotidiano: la batteria removibile migliorata da 36 V – 7,5 Ah consente di completare la ricarica in sole 4 ore (il tempo di mezza giornata di lavoro, per godere di un’autonomia in uso continuo fino a 40 km.

Nilox J1 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 699,95 €.

Nilox J3 Plus

La Fatbike di Nilox con pedalata assistita, punta su affidabilità e il massimo piacere di guida, anche sui terreni dissestati, grazie alle ruote da 20’’ x 4”, al cambio SHIMANO a 7 marce e ai freni a disco, per offrire la massima stabilità in ogni condizione.

Il motore brushless High Speed da 36 V – 250 W di potenza consente di raggiungere i 25 km/h e le 5 modalità di guida possono essere comodamente gestite tramite il display LCD posizionato sul manubrio. Inoltre, la batteria migliorata da 36 V – 12,8 Ah permette un’autonomia in modalità assistita fino a 70 km e consente di completare la ricarica in 6 ore.

J3 Plus si distingue per il suo look aggressivo, completato dalla nuova colorazione blu petrolio e dalle luci LED. Sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 1.199,95 €.

Nilox J4 Plus

E’ pensata per avventure ancora più estreme grazie alla forcella anteriore ammortizzata, alle gomme FAT da 20″ x 4” e al doppio freno a disco.

J4 Plus vanta un design audace e moderno ma allo stesso tempo potente e robusto, caratterizzato dal telaio ripiegabile in alluminio, dalla nuova colorazione grigio cemento e dalle potenti luci LED.

Il cambio SHIMANO a 7 velocità, il motore brushless High Speed da 36 V – 250 W, le 5 modalità di guida selezionabili tramite il display LCD e la batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah integrata nel telaio (ricaricabile in 6 ore) garantiscono le massime performance su ogni terreno, dai percorsi sterrati al centro città, e consentono di raggiungere una velocità di 25 km/h, percorrendo in modalità assistita fino a 70 km.

Nilox J4 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 1.399,95 €.

Nilox J5 Plus

E’ una city e-bike che si distingue per facilità di guida, stile e funzionalità. A bordo troviamo la nuova batteria removibile LG da 36 V – 9.6 Ah cjhe può essere ricaricata in 5 ore e permette un’autonomia in modalità assistita fino a 65 km, rendendo questo modello ideale anche per il cicloturismo. Il motore BAFANG a 3 velocità da 250 W – facilmente attivabile tramite il comando sul manubrio è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h – è combinato con robuste ruote da 26″, il cambio SHIMANO a 7 marce, la forcella ammortizzata, il freno a disco anteriore e il freno V-Brake posteriore.

Nilox J5 Plus sarà disponibile a partire da dicembre nel nuovo colore grigio antracite a un prezzo al pubblico consigliato di 899,95 €.

Nilox X6 Plus

Si rifà il look ed è pronta ad affrontare tutti i tipi di terreni, grazie alla sua versatilità e praticità. La nuova mountain bike a pedalata assistita di Nilox, infatti, dispone pneumatici da 27,5” x 2,10”, una batteria LG removibile migliorata da 36 V – 12,8 Ah e il motore BAFANG da 250 W, per offrire performance avanzate, affidabilità e il massimo divertimento.

X6 Plus consente di arrivare a 25 km/h di velocità e, con una sola ricarica di 6 ore, permette fino a 90 km di autonomia in modalità assistita. Inoltre, la forcella ammortizzata, i freni a disco TEKTRO anteriori e posteriori e il cambio SHIMANO da 21 velocità, assicurano il massimo controllo su strada e off road.

Nilox X6 Plus sarà disponibile a partire da dicembre a un prezzo al pubblico consigliato di 1.099,95 €.

Nilox X7 Plus

Per chi cerca una Trekking eBike con pedalata assistita dallo stile urbano ma con un’essenza sportiva, Nilox propone l’erede della X7 che abbiamo provato nei mesi scorsi. Caratterizzata da un’estrema versatilità, X7 Plus è perfetta per un uso quotidiano in città ma anche per il cicloturismo, grazie alla dotazione di parafanghi e portapacchi, al cambio SHIMANO con 21 velocità e alla batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah, ricaricabile in 6 ore e che offre fino a 80 km di autonomia.

Il motore brushless High Speed da 36 V – 250 W abilita una velocità massima di 25 km/h, con 5 modalità di guida regolabili tramite il display LCD, che consente inoltre di tenere monitorati i propri allenamenti.

X7 Plus si distingue per l’elegante telaio in alluminio e le potenti luci LED anteriori e posteriori, che permettono di vedere bene la strada anche nelle ore serali. Inoltre, X7 Plus è agile e confortevole anche fuori strada, perfetta per le gite della domenica grazie ai larghi copertoni semi tassellati da 27,5” x 2,10” e alle mentre le sospensioni anteriori assorbono le asperità del terreno. E’ dotata di freni a disco anteriori e posteriori TEKTRO.

Nilox X7 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 1.199,95 €.

Pensata più per un pubblico femminile è, invece, Nilox X7 f, nuova e-bike con pedalata assistita dallo stile classico. Dotata di un motore BAFANG da 36 V – 250 W, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, X7 f dispone una batteria removibile LG da 36 V – 12,8 Ah, ricaricabile in 6 ore e capace di raggiungere fino a 80 km di autonomia. Il telaio è in alluminio dotato di forcella ammortizzata, ha un cambio SHIMANO a 7 velocità e alla possibilità di scegliere tra 5 modalità di guida tramite il display LCD. Completano il design le ruote da 26’’, il porta pacchi posteriore, il freno a disco anteriore e il freno V-Brake posteriore e le luci a LED anteriori e posteriori.

Nilox X7 f sarà disponibile a partire da dicembre a un prezzo al pubblico consigliato di 1.199,95 €.

Infine, X8 Plus è adatta a percorrere ogni tipo di terreno divertendosi e senza passare inosservati. La nuova bici elettrica a pedalata assistita è dotata di gomme FAT da 20″ x 4”, doppio freno a disco e una batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah, che permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km e può essere ricaricata in 6 ore.

Nilox X8 è dotata di cambio SHIMANO a 7 velocità e motore brushless High Speed da 36V – 250W per una velocità massima di 25 km/h.

Il telaio ripiegabile, la nuova colorazione verde cacciatore, insieme alle potenti luci LED e al display LCD, che permette di scegliere tra le 5 modalità di guida, garantiscono un’esperienza piacevole su percorsi sterrati così come in centro città.

Nilox X8 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 999,95 €.

Maggiori informazione le trovate sul sito di Nilox. Le bici elettriche Nilox sono in vendita anche su Amazon.