Dalla fusione di Juice, Med Store e Rekordata nasce il più grande Apple Premium Reseller italiano con 60 negozi e 500 dipendenti

La principale catena di negozi Apple Premium Reseller e rivenditori autorizzati Apple del Centro Italia (Med Store) il riferimento per la fornitura di soluzioni tecnologiche e innovative ad aziende, scuole e organizzazioni (Rekordata) e la catena di negozi Apple Premium Reseller e rivenditori autorizzati Apple leader nel Nord Italia (Juice) si uniscono per formare un gruppo punta a 400 milioni di fatturato nel 2023.

Chi conosce la storia degli Apple Premium Reseller nel nostro paese e in generale a livello europeo in questi anni ha assistito ad un progressiva aggregazione, prima di singoli negozi e poi di gruppi che ha trasformato quella che era una attività commerciale locale in una rete di punti vendita e assistenza per il mondo Apple e hi-tech che cresceva man mano in organizzazione, specializzazione e disponibilità di soluzioni per i clienti, dall’utenza consumer a quella business ed education.

Una storia di aggregazioni

Pensare e lavorare in grande, sfruttare la sinergia tra diverse capacità professionali e portare al cliente la capacità di essere non soltanto organizzati ma anche di poter offrire prodotti di qualità con la potenza di acquisto di un grande gruppo retail sono le motivazioni che hanno spinto in questi anni le fusioni e le acquisizioni dei grandi gruppi APR in Italia.

L’annuncio di oggi non giunge dunque inaspettato ma il risultato finale porta sul mercato italiano una realtà di dimensioni paragonabili a quello dei grandi retailer che hanno nel portafoglio prodotti non informatici (si pensi ad Unieuro che fattura circa il doppio ma con TV, elettrodomestici etc) e con una qualità e competenza nella fase di vendita e nell’assistenza che richiede un elevato livello di specializzazione.

Ma vediamo insieme i dettagli dell’annuncio.

I dettagli e le cifre della fusione

Med Group e il gruppo Rekordata-Juice si fondono per creare una realtà con oltre 500 dipendenti in 11 regioni italiane che permetterà il consolidamento dell’assistenza al cliente certificata Apple e un percorso di rafforzamento nei settori del Retail, B2B e dell’Education.

Dalla fusione tra Med Group – proprietario della principale catena di negozi Apple Premium Reseller e rivenditori autorizzati Apple del Centro Italia – e il gruppo costituito da Rekordata – azienda di riferimento per la fornitura di soluzioni tecnologiche e innovative ad aziende, scuole e organizzazioni – e Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e rivenditori autorizzati Apple leader nel Nord Italia nasce il primo player Apple Premium Reseller italiano per numero di punti vendita e certificazioni.

La nuova realtà, ha, come abbiamo detto un obiettivo di fatturato di 400 milioni di euro nel 2023 e potrà contare su una capillarità territoriale grazie ai 32 punti vendita nel Nord Italia di Juice e ai 24 negozi nel Centro Italia di Med Store, configurando così la catena di negozi autorizzati Apple della maggiore estensione sul suolo nazionale, con 10 competence center, 56 store – che diventeranno 60 nei prossimi mesi. La fusione, non prevede alcun taglio al personale ed ha l’obiettivo di creare nuove opportunità e posti di lavoro.

Grazie alle oltre 200 certificazioni ottenute da Rekordata, Juice e Med Group, nasce una delle realtà con il maggior numero di certificazioni da parte di brand internazionali sul territorio italiano.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Da oggi, insieme a Juice e Rekordata, creiamo un gruppo pronto a portare la ricca offerta che storicamente offriamo sul nostro territorio si rafforza anche nelle regioni del Nord Italia” – ha dichiarato Stefano Parcaroli, CEO di Med Group – “La nostra realtà consolida così la sua presenza per dare supporto ai nostri clienti nell’evoluzione del mercato in un anno che per noi segna un traguardo importante: 40 anni di attività sul territorio (la società è stata fondata nel 1982 dal padre di Stefano, Sandro Parcaroli n.d.r.). Questa operazione è solo l’inizio di un percorso di espansione che stiamo iniziando a disegnare: confidiamo di continuare in tale direzione con l’ampliamento di competenze e risorse che ci renderanno ancor più protagonisti nell’essere uno dei principali partner in Italia a cui affidarsi per affrontare la sfida dell’innovazione”.

“Con la fusione tra Rekordata, Juice e Med Group si rafforza il percorso che consolida la nostra posizione di system integrator nei settori del B2B e dell’Education, grazie anche alla partnership con Apple e alle certificazioni da parte di grandi player internazionali come Google, Adobe, Lenovo, Wacom e Promethean” – ha dichiarato Maurizio Malara, CEO di Rekordata – “Non solo, prosegue anche il nostro lavoro di digitalizzazione delle scuole: sommando l’impegno profuso in questi anni dalle nostre realtà, abbiamo innovato la didattica in oltre 5mila istituti. Il nostro sforzo è quello di continuare a lavorare per costruire scuole e imprese più digitali e quindi più moderne, inclusive e sostenibili”.

“Con una presenza più capillare saremo in grado di fornire la consueta qualità dei nostri servizi con un supporto ancora più ampio ai clienti” – dichiara Alexander Cantore, CEO di Juice – “Alla base di questo progetto c’è una filosofia aziendale che da sempre mette al centro i bisogni del cliente, dal privato fino alla grande azienda, in un’ottica di multicanalità come fattore comune delle nostre proposizioni. Il personale qualificato e certificato da Apple continuerà a offrire un’assistenza ai massimi livelli di professionalità, anche grazie alla formazione continua che garantiamo”.

I termini finanziari degli accordi tra le parti non sono stati resi noti.

Per ulteriori informazioni visitate i siti di Juice, MedGroup e Rekordata.