La modalità scura degli smartphone non vi fa risparmiare energia, ecco perché

Usare app e siti web nella “dark mode” (la modalità scura) non è detto che sia un vantaggio in termini di risparmio energetico, e anzi in alcuni casi questa modalità consuma di più, perché molti utenti quando è attiva la dark mode aumentano la luminosità, di fatto annullando il presunto vantaggio.

È quanto si evince da una ricerca di BBC Research & Development (R&D) dalla quale emerge che nonostante la modalità scura sia apprezzata e presentata come in grado di offrire risparmi energetici (soprattutto sui dispositivi con schermo OLED) e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, in alcuni casi c’è in realtà un peggioramento in termini di consumi.

Gli autori della ricerca hanno chiesto ai partecipanti di collegarsi a una pagina web e regolare la luminosità finché non la trovassero confortevole, ripetendo l’operazione con la modalità chiara e la modalità scura. L’80% dei partecipanti ha aumentato la luminosità quando era attiva la Dark Mode, impostazione che influenza il consumo energetico.

La luminosità dello schermo è uno dei fattori che influenza il consumo energetico; maggiore è la luminosità impostata, maggiore sarà il consumo e ridurla può effettivamente contribuire a ridurre il consumo energetico complessivo.

A poco serve dunque la Dark Mode se poi si imposta la luminosità al massimo. Ovviamente c’è chi preferisce usare la modalità scura semplicemente per una “esperienza visiva” diversa, utile soprattutto in ambienti poco illuminati, risultando efficace per esempio con la visualizzazione di documenti, presentazioni, foto, film e pagine web.

Su iPhone ricordiamo che è possibile impostare la Dark Mode da Impostazioni, selezionando “Schermo e luminosità” e da qui l’aspetto desiderato. Si può attivare la modalità scura anche dal Centro di Controllo ed è anche possibile configurare l’attivazione automatica della modalità scura aprendo Impostazioni > Schermo e luminosità e da qui scegliendo l’opzione “Automatico” (toccando “Opzioni” è anche possibile programmare un orario per la modalità scura).