DAZN MyClubPass è l’abbonamento per seguire solo la squadra del cuore

Il campionato di calcio di Serie A, e non solo, sta per iniziare: DAZN aveva già confermato i prezzi di tutti gli abbonamenti presenti nel proprio palinsesto (qui alcuni trucchi per risparmiare), ma nelle scorse ore ha lanciato una interessante possibilità: il piano che permette di seguire solo la propria squadra del cuore, che prende il nome di MyClubPass.

Questo piano tariffario è un nuovo tipo di abbonamento pensato per chi desidera seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore. Attenzione, però, perché la sottoscrizione di questo MyClubPass sarà disponibile fino al 31 agosto e potrà essere attivato da nuovi utenti, da chi aveva già disdetto l’abbonamento DAZN e da chi possiede un piano Goal o Sports ancora attivo.

Il MyClubPass offre la possibilità di scegliere tra pagamento anticipato annuale o rateizzazione in 12 mesi.

In particolare, MyClubPass permette infatti di seguire solo le partite (incluse trasferte e match casalinghi) della squadra scelta in Serie A Enilive, con accesso anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on-demand.

Per attivare il Pass – disponibile per chi non ha già un abbonamento DAZN attivo o ha concluso la disdetta – basta sottoscrivere il piano annuale con pagamento unico (329€, pari a circa 27,42€/mese) o la versione a rate (29,99€/mese per 12 mesi). La funzione consente la visione dei match su due dispositivi collegati alla stessa rete.

Conviene davvero?

A leggere inizialmente il titolo del comunicato stampa che annunciata il piano MyClubPass avevamo fatto un piccolo balzo di gioia, sperando davvero in un prezzo ribassato, che potesse consentirci di scegliere la squadra del cuore, pagando notevolmente meno.

A giudicare dai listini DAZN, tuttavia, ci pare che la somma richiesta per questo piano sia tutt’altro che conveniente. In pratica, si risparmiano, rispetto al piano annuale Full (che consente di vedere tutte le partite di Serie A) solo 30 euro all’anno. Come dire che tutte le altre partite, praticamente, le paghereste 2,50 euro in più al mese.

La differenza di 2,50 euro vale solo con un abbonamento annuale: se invece l’utente è abbonato con piano e pagamento mensile, servono 5 euro in più al mese per vedere tutte le partite. In entrambi i casi MyClubPass ci sembra essere un piano civetta, che serve soltanto a farvi capire quanto “vantaggioso” sia il piano Full.

In questo articolo abbiamo inserito tutti i trucchi per cercare di risparmiare con l’abbonamento DAZN. Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.