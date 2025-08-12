Riparte il campionato, i trucchi per risparmiare con DAZN

Anche per quest’anno tutte le partite della Serie A 2025/26 saranno visibili in esclusiva su DAZN, che ha ufficializzato da tempio i prezzi per i vari abbonamenti. Per quest’anno, i pacchetti disponibili sono stati rinominati, ma per avere accesso a tutte le 380 partite (oltre a Serie B, Liga, tennis, basket, ciclismo e molti altri eventi) è necessario scegliere uno dei due abbonamenti principali: DAZN Full o DAZN Family. Ecco quanto costano e come risparmiare.

Al momento non ci sono offerte o sconti particolari, ma prima di abbonarvi è bene sapere che c’è la possibilità di risparmiare a seconda delle modalità di pagamento. Infine, vi illustreremo un metodo che potrebbe farvi risparmiare circa 30 euro. Nulla di ufficiale, ma per moltissimi utenti ha funzionato.

I prezzi aggiornati per vedere tutta la Serie A

Pacchetto Mensile Annuale rateizzato (12 mesi) Annuale in unica soluzione DAZN Full 44,99€/mese 34,99€/mese 359€/anno DAZN Family 69,99€/mese 59,99€/mese 599€/anno

L’abbonamento “Full” è ideale per chi guarda la partita da casa e usa massimo due dispositivi sulla stessa rete, mentre il pacchetto “Family” permette la visione su più dispositivi anche da reti diverse, perfetto per famiglie in case diverse o per la condivisione con parenti stretti.

Metodi migliori per risparmiare:

1. Pagamento annuale in unica soluzione:

Il pagamento dell’abbonamento annuale in un’unica soluzione permette di ottenere il massimo risparmio, arrivando anche a 240€ in meno sul piano Family rispetto al pagamento mensile, e oltre 180€ sul piano Full.

2. Abbonamento annuale rateizzato:

Optando per la formula annuale a rate, si ottiene comunque un risparmio rispetto al mensile standard, anche se inferiore rispetto alla soluzione con versamento anticipato.

3. Scelta del piano Family solo se strettamente necessario:

Il piano Family è consigliabile soprattutto per nuclei in cui almeno 3-4 persone condividono la visione. Nella maggior parte dei casi, il piano Full garantisce già l’accesso a tutte le partite e permette la visione contemporanea su due dispositivi nella stessa abitazione.

4. Monitoraggio di eventuali promozioni e codici sconto:

DAZN propone talvolta offerte stagionali o codici promozionali (come durante il Black Friday o attraverso partner). Tuttavia, al momento non risultano sconti attivi per i nuovi abbonati.

Riepilogo Tariffe

Il modo più economico per vedere tutta la Serie A è sottoscrivere l’abbonamento DAZN Full annuale in unica soluzione a 359 euro, oppure DAZN Family annuale in unica soluzione a 599 euro, così da risparmiare parecchio rispetto al piano mensile. Quest’ultima scelta vi consente anche di condividerlo con partenti, magari per chi abita in ville bifamiliari con unica rete Wifi, consentendo così di pagare 300 euro ciascuno.

Per chi vuole “spalmare” la spesa, il rateizzato annuale è comunque conveniente rispetto al mensile.

Il consiglio furbo

Pronti per un “trucchetto” che sta facendo sorridere tanti abbonati DAZN? Se il vostro abbonamento annuale è ancora attivo dallo scorso anno (attivo, non scaduto né già disdetto) potreste fermarvi un attimo prima di rinnovare d’impulso ai 359 euro richiesti da listino ufficiale. Ecco cosa provare prima per risparmiare:

Vai nella tua area personale sul sito o app DAZN e entra nella sezione “Abbonamenti”.

Premi il pulsante “Disdici abbonamento” (mal che vada potete sempre cambiare idea prima della scadenza effettiva).

Arrivati a questo punto, che si scelga di parlare con un operatore in chat oppure proceda da soli per la disdetta, molto spesso DAZN “ripensa” un po’ alle decisioni e… magia! Vi apparirà apparirà una nuova offerta dedicata: l’abbonamento annuale scende, per esempio, da 359 euro a 329 euro.

Insomma, una sorta di “gioco del tira e molla” digitale: voi fate finta (calcistica) di voltare le spalle e DAZN, per farvi restare, il sistema vi propone uno sconto extra.

Ovviamente, non si tratta di un metodo ufficiale garantito al 100% (le politiche possono cambiare e dipende anche dal profilo dell’account), ma in tanti ci hanno segnalato che il sistema ha davvero funzionato!

Quindi, se avete l’abbonamento ancora valido e volete provare a risparmiare qualcosa, un tentativo “furbetto” e sicuro si può fare.

Forse non è proprio il massimo del “fair play”, ma se c’è la possibilità di risparmiare restando perfettamente nel rispetto delle regole… perché non provarci?