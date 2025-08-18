Con iPhone 17 le custodie Apple avranno una funzione in più

Nessuno dubita che con l’imminente gamma iPhone 17, prevista entro il mese di settembre, arriveranno nuove custodie Apple in silicone ma, stando alle ultimissime anticipazioni apparse in rete, la multinazionale di Cupertino introdurrà cover battezzate Liquid Silicone che per la prima volta offriranno la possibilità di agganciare un laccetto.

A rilanciare questa indiscrezione è il leaker Majin Bu, che ha pubblicato un breve video sul social X, che riportiamo in questo articolo, mostrando una custodia di quello che dovrebbe essere iPhone 17 standard, riconoscibile dalla presenza di due fotocamere sul retro poste in linea verticale. Naturalmente il dispositivo visibile nel video è un mockup non funzionante, identico a quelli impiegati dai costruttori di accessori e cover.

Il dettaglio più interessante riguarda la presenza di due piccoli fori situati negli angoli inferiori della cover, sia a destra che a sinistra, pensati proprio per fissare un laccio per il trasporto, accessorio che dovrebbe essere disponibile principalmente tramite produttori terzi.

Apple non sarebbe nuova a questo tipo di soluzioni: già la custodia degli AirPods Pro 2 presenta uno spazio dedicato per il laccetto che, tuttavia, Apple non commercializza in via ufficiale. In passato anche iPod touch di quinta generazione era dotato di una stessa caratteristica per il laccio integrato.

Il video, sempre che il design sia quello rappresentato, smentirebbe anche le voci che parlavano dell’arrivo di un secondo tasto Camera Control aggiuntivo sui nuovi iPhone 17. A dire il vero, però, l’arrivo di un tasto aggiuntivo che andrebbe ad affiancarsi al pulsante Camera Control appare poco fondato sia su iPhone 17 che nei modelli 17 Pro e Pro Max. Infatti finora nessuno dei rendering e dei modelli non funzionanti in circolazione è stato avvistato con indizi in questo senso.

In ogni caso dal filmato diffuso dal leaker non si può dedurre con certezza se la custodia sia prodotta direttamente da Apple o da altri marchi. Resta anche da verificare se il nome Liquid Silicone impiegato dal leaker sarà effettivamente quello scelto da Apple per battezzare questa linea di prodotti.

IPhone 17 New Liquid Silicone Case pic.twitter.com/b9pQvLZPqw — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2025

L’aggettivo Liquid richiama subito in mente l’interfaccia con design Liquid Glass di iOS 16, ma Apple potrebbe decidere per un nome completamente diverso, oppure mantenendo quello tradizionale Custodia Apple Mag Safe in silicone impiegato ormai da anni.

Per tutte le anticipazioni che riguardano il modello base iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air e i modelli top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max si parte dai rispettivi collegamenti.