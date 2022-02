Devolo Magic 2, adattatore Powerline con WiFi 6

Devolo, azienda tedesca specializzata in soluzioni per il Wi-Fi domestico, ha presentato Magic 2 WiFi 6, indicato come il primo adattatore Powerline con Wi-Fi 6, un dispositivo che combina la tecnologia Powerline con lo standard Wi-Fi più performante.

Con una velocità Powerline fino a 2,400 Mbps e una prestazione Wi-Fi fino a 1,800 Mbps, l’accessorio permette di trasmettere il segnale Internet attraverso pareti e soffitti fornendo all’intera casa un Wi-Fi stabile, a lungo raggio e veloce, unendo nuove funzionalità come l’OFDMA e il TWT alla più moderna tecnologia mesh.

Il vantaggio di questo dispositivo rispetto ai tradizionali adattatori Powerline è il supporto al nuovo standard Wi-Fi 6 (conosciuto anche come Wi-Fi ax): ): una delle principali caratteristiche è l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), una tecnologia di modulazion che usa le frequenze disponibili con maggiore efficienza. I canali wireless sono divisi in bande di frequenza più piccole in modo che più applicazioni o client possano comunicare su uno stesso canale simultaneamente, portando alla trasmissione più veloce di piccoli pacchetti di dati. Metaforicamente parlando, si hanno a disposizione più “corsie” permettendo al traffico di muoversi più liberamente rispetto al Wi-Fi tradizionale.

Interessanti anche le prestazioni sul versante risparmio energetico: con il Target Wake Time (TWT) ottimizzato, il Wi-Fi 6 controlla – tra le altre cose – anche traffico radio in modo più efficiente mettendo in stand-by i dispositivi che non necessitano di una connessione costante.

Il vantaggio della tecnologia Powerline è che aggira gli ostacoli che tendono a bloccare il Wi-Fi: soffitti, pareti ma anche mobili, l’impianto di riscaldamento a pavimento, ecc.

Gli adattatori in questione si inseriscono semplicemente all’interno delle prese di corrente impiegando la rete elettrica già esistente per distribuire il segnale di Internet, ad un massimo di velocità di 2,400 Mbps, in tutta la casa.

L’installazione è Plug-and-play: una volta inserito nella spina il primo adattatore, tutti gli altri adattatori che vengono inseriti nei successivi due minuti vengono automaticamente connessi l’uno con l’altro, senza bisogno di premere alcun pulsante. A questo punto basta semplicemente connettere un adattatore al router utilizzando un cavo Ethernet per essere pronti.

L’Home Network App facilita l’installazione. Dal computer nello studio alla smart TV nel salotto, il segnale Internet raggiunge i vari dispositivi e si può scegliere se far arrivare Internet dall’adattatore attraverso una delle due porte Gigabit oppure attraverso il mesh Wi-Fi.

Il Devolo Cockpit per i computer (Windows, MacOS, Linux) e l’app Home Network per i dispositivi mobili (Android, iOS) consentono agli utenti di modificare varie impostazioni, impostando l’accesso degli ospiti, attivare il parental control o attivare al volo un programma/orario utile.

Il Magic 2 WiFi 6 Starter Kit composto da due adattatori (1 adattatore LAN e 1 adattatore WiFi) è venduto su Amazon a 199,90 euro. Per spazi abitativi più grandi, il produttore propone il Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit che viene fornito con tre adattatori (1 adattatore LAN e 2 adattatori WiFi) al prezzo di 399,90 euro. Coloro che successivamente vogliono espandere la loro rete possono acquistare separatamente un ulteriore adattatore al costo di 179,90 euro. Tutti i prodotti sono garantiti tre anni.

Il produttore ha fatto sapere che presto lancerà anche in Italia due kit Mesh per completare la serie Magic 2 WiFi 6: Devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Starter Kit (2 adattatori WiFi) e Magic 2 WiFi 6 Mesh Multiroom Kit (3 adattatori WiFi).