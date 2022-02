Yoink, aggiornata l’utility “scaffale” per il drag&drop su Mac

Yoink è una utility macOS che semplifica il trascinamento di file e altri elementi fra finestre, app, spazi e applicazioni. I vari elementi con i quali abbiamo spesso a che fare possono essere trascinati nella finestra principale del programma (piccola e non invasiva), pronti per essere richiamati quando necessario. Gli elementi si trascinano in una sorta di spazio temporaneo che rende più facile e comodo il passaggio tra le varie destinazioni. La finestra di Yoink accetta quasi tutti i file e contenuti delle app, comprese immagini e testi di siti web e programmi vari.

Si possono trascinare più elementi contemporaneamente e raggrupparli in “stack”. L’integrazione con QuickLook permette di identificare al volo i file con l’anteprima veloce. Per impostazione predefinita la finestra viene mostrata sul bordo sinistro dello schermo quando si inizia a trascinare un oggetto; è ad ogni modo possibile cambiare la posizione selezionando dall’icona nella barra dei menu la voce “Posizione finestra” (bordo sinistro, bordo destro e superiore, centrale e inferiore) o seguire la posizione del mouse (rispetto a quando si inizia il trascinamento). Oltre alla posizione è anche possibile cambiare la dimensione della finestra, la scorciatoria di tastiera predefinita e impostare le app da ignorare.

Matthias Gansrigler di Eternal Storms ha recentemente aggiornato l’utility integrando il supporto a Handoff su Macs, iPad e iPhone (il sistema di Apple che permette di iniziare a lavorare su un dispositivo e poi passare a un altro dispositivo vicino riprendendo da dove abbiamo interrotto). Yoink supporta anche Continuity (la funzione che permette di usare iPhone, iPad o iPod touch per scansionare documenti o scattare foto e visualizzare le immagini all’istante su Mac) permettendo di importare documenti da iOS e con la funzione Share è possibile inviare file e contenuti a Yoink senza bisogno del drag&drop.

L’ultima versione dell’utility include il supporto alla cronologia per gli elementi negli Appunti e semplifica la possiiblità di copiare gli elementi usati più spesso; anzichè file TIFF, ora l’app crea immagini PNG quando si incollano immagini; è stato integrato il supporto per le Shortcut Siri (per svolgere rapidamente determinate attività quotidiane, con le app che si usano più spesso, con un semplice tocco o chiedendo a Siri) e l’utility è in generale ancora più compatibile con le varie app perché lo sviluppatore ha riscritto il “nocciolo” dell’app in linguaggio Swift.

Una versione dimostrativa di Yoink (utilizzabile per 30 giorni) può essere scaricata da questo indirizzo. La versione completa si scarica dal Mac App Store ed è venduta a 8,99 euro e richiede macOS 10.12 o versioni successive.