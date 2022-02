Dipendenti Apple Store pronti a sindacalizzarsi

Alcuni dipendenti di Apple Store in diversi negozi al dettaglio negli Stati Uniti stanno pianificando di sindacalizzarsi. Secondo quanto riferito, i gruppi di due negozi stanno preparando i documenti da presentare al National Labor Relations Board, con circa altre sei sedi pronte a pianificare lo stesso passo.

A riferirlo è il Washington Post, secondo cui la principale fonte di disordini è dovuta ai salari. Apple paga i dipendenti al dettaglio tra i 17 e i 30 all’ora, a seconda del ruolo e dell’anzianità. Tuttavia, i lavoratori dicono che questi tassi non hanno tenuto il passo con l’inflazione.

L’azione, ispirata a quel che è accaduto in oltre 90 negozi Starbucks, sta accelerando sempre più, anche se le operazioni avvengono in gran parte in segreto per paura di di ritorsioni da parte della direzione. Tuttavia, il Post afferma che in un punto vendita i manager hanno già iniziato a discutere di come i sindacati danneggeranno le condizioni di lavoro dei dipendenti.

I dipendenti di Apple Store in un negozio interessato hanno dichiarato che i manager hanno già iniziato a prendere da parte i dipendenti e a tenere discorsi su come i sindacati li danneggeranno, arrivando addirittura ad abbassare i loro salari e costringeranno Apple a togliere benefici offerti.

I tassi salariali offerti da Apple sono generalmente in linea con la retribuzione di altri lavori al dettaglio. Tuttavia, Apple è una delle aziende più redditizie al mondo e questi lavoratori pensano che dovrebbero beneficiare del successo dell’azienda. In alcuni negozi Apple non sono mancati scioperi da parte dei dipendenti alla vigilia di Natale, proprio in segno di protesta per ottenere una migliore retribuzione e maggiori benefici.

I dipendenti del reparto vendita al dettaglio di Apple si lamentano spesso del fatto che le opportunità di promozione lato aziendale sono poche e davvero lontane tra loro.

Ricordiamo che Apple ha recentemente rivisto i benefici per i dipendenti dei negozi al dettaglio, tra cui il raddoppio dei giorni di malattia retribuiti e l’aumento dei giorni di ferie annuali. La mossa mira a mantenere la forza lavoro, che sempre più spesso, anche in virtù dei bassi salari, preferisce abbandonare la nave.